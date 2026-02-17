موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة

تترقب ملايين الأسر لحظة إعلان هلال رمضان 2026، مع اقتراب غروب شمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تتجه الأنظار إلى لجان الرصد الشرعي لحسم موعد أول أيام الصيام، في أجواء يسودها الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

سواء من خلال تجهيز موائد الإفطار أو الاستعداد لصلاة التراويح وترتيب البرامج الدينية والعائلية، بالتزامن مع توفير بث مباشر لإعلان نتيجة الرؤية فور اعتمادها رسميا.

رمضان

موعد إعلان هلال رمضان 2026 في مصر

تبدأ لجان الرصد الشرعي مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447هـ، في تحري هلال رمضان عقب صلاة المغرب، على أن تصدر دار الإفتاء المصرية البيان الرسمي بعد تجميع نتائج الرؤية الواردة من مختلف المحافظات، لتحديد أول أيام شهر رمضان بشكل دقيق وموثق.

توقعات أول أيام رمضان 2026 في الدول العربية

تشير التقديرات الفلكية إلى أن غالبية الدول العربية ستتحرى هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، ومن المتوقع أن يكون الأربعاء 18 فبراير 2026 أول أيام الصيام في مصر حال ثبوت الرؤية، بينما يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو المكمل لشهر شعبان في حال تعذر الرصد.

رمضان

وفي السعودية، ترجح الحسابات الفلكية أن يبدأ رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وهو الموعد المتوقع أيضا في الإمارات وقطر والكويت، وفقا للمعايير الفلكية المعتمدة بكل دولة.

كما تشير التوقعات في المغرب والجزائر وتونس إلى أن الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان، مع التأكيد على أن الحسم النهائي يظل مرهونا بثبوت الرؤية الشرعية في كل دولة.

آلية الرصد الشرعي لهلال رمضان 2026

يتولى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من خلال مرصد حلوان، متابعة هلال رمضان عقب غروب الشمس، بالتنسيق مع لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، وعددا من المتخصصين، حيث يتم

تجميع نتائج الرصد من 7 لجان رسمية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإعلان القرار النهائي بشأن بداية الشهر.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

تختلف عدد ساعات الصيام من دولة إلى أخرى وفقا للموقع الجغرافي، وجاءت التقديرات المبدئية كالتالي:

مصر 13 ساعة و35 دقيقة

السعودية 13 ساعة و22 دقيقة

الإمارات 13 ساعة و22 دقيقة

المغرب 13 ساعة و55 دقيقة

تونس 13 ساعة و52 دقيقة

البث المباشر لإعلان نتيجة الرؤية

تتيح دار الإفتاء بثا مباشرا لإعلان نتيجة استطلاع الهلال، بما يمكن المواطنين من متابعة القرار فور اعتماده رسميا، مع التشديد على ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة فقط، تجنبا لتداول معلومات غير دقيقة.