قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الأرصاد: غدا طقس شديد البرودة ليلا والصغرى بالقاهرة 12
الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك في مصر
دار الإفتاء: بعد غد الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
صديق الأمس منافس اليوم .. سيراميكا كليوباترا يضيف الثاني في الزمالك بصاروخية بلحاج
بعد حلوان.. تعذر رؤية هلال شهر رمضان في مرصد جنوب أسوان
الأردن يعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
الإفراج عن البلوجر نورهان حفظي عقب براءتها من تهمة تعاطي المخدرات
موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة
رسميا.. غدا الأربعاء أول أيام شهر رمضان في فلسطين
تراجع كبير في أسعار الذهب.. وعيار 18 يهبط تحت الـ 5600
الأردن: الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
8 دول تعلن الخميس أول أيام شهر رمضان المبارك
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

موعد أول صلاة للمغرب في رمضان.. هتصوم كام ساعة

رمضان
رمضان
محمد غالي

تترقب ملايين الأسر لحظة إعلان هلال رمضان 2026، مع اقتراب غروب شمس الثلاثاء 17 فبراير 2026، حيث تتجه الأنظار إلى لجان الرصد الشرعي لحسم موعد أول أيام الصيام، في أجواء يسودها الاستعداد لاستقبال الشهر الكريم.

سواء من خلال تجهيز موائد الإفطار أو الاستعداد لصلاة التراويح وترتيب البرامج الدينية والعائلية، بالتزامن مع توفير بث مباشر لإعلان نتيجة الرؤية فور اعتمادها رسميا.

رمضان 

موعد إعلان هلال رمضان 2026 في مصر

تبدأ لجان الرصد الشرعي مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، الموافق 29 شعبان 1447هـ، في تحري هلال رمضان عقب صلاة المغرب، على أن تصدر دار الإفتاء المصرية البيان الرسمي بعد تجميع نتائج الرؤية الواردة من مختلف المحافظات، لتحديد أول أيام شهر رمضان بشكل دقيق وموثق.

توقعات أول أيام رمضان 2026 في الدول العربية

تشير التقديرات الفلكية إلى أن غالبية الدول العربية ستتحرى هلال رمضان مساء الثلاثاء 17 فبراير 2026، ومن المتوقع أن يكون الأربعاء 18 فبراير 2026 أول أيام الصيام في مصر حال ثبوت الرؤية، بينما يكون الخميس 19 فبراير 2026 هو المكمل لشهر شعبان في حال تعذر الرصد.

رمضان

وفي السعودية، ترجح الحسابات الفلكية أن يبدأ رمضان يوم الأربعاء 18 فبراير 2026، وهو الموعد المتوقع أيضا في الإمارات وقطر والكويت، وفقا للمعايير الفلكية المعتمدة بكل دولة.

كما تشير التوقعات في المغرب والجزائر وتونس إلى أن الأربعاء 18 فبراير 2026 سيكون غرة شهر رمضان، مع التأكيد على أن الحسم النهائي يظل مرهونا بثبوت الرؤية الشرعية في كل دولة.

آلية الرصد الشرعي لهلال رمضان 2026

يتولى المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، من خلال مرصد حلوان، متابعة هلال رمضان عقب غروب الشمس، بالتنسيق مع لجان شرعية وعلمية تضم ممثلين عن دار الإفتاء، وهيئة المساحة المصرية، وعددا من المتخصصين، حيث يتم
تجميع نتائج الرصد من 7 لجان رسمية على مستوى الجمهورية، تمهيدا لإعلان القرار النهائي بشأن بداية الشهر.

عدد ساعات الصيام في رمضان 2026

تختلف عدد ساعات الصيام من دولة إلى أخرى وفقا للموقع الجغرافي، وجاءت التقديرات المبدئية كالتالي:

مصر 13 ساعة و35 دقيقة
السعودية 13 ساعة و22 دقيقة
الإمارات 13 ساعة و22 دقيقة
المغرب 13 ساعة و55 دقيقة
تونس 13 ساعة و52 دقيقة

البث المباشر لإعلان نتيجة الرؤية

تتيح دار الإفتاء بثا مباشرا لإعلان نتيجة استطلاع الهلال، بما يمكن المواطنين من متابعة القرار فور اعتماده رسميا، مع التشديد على ضرورة الاعتماد على البيانات الصادرة عن الجهات المختصة فقط، تجنبا لتداول معلومات غير دقيقة.

رمضان

 

رمضان اول يوم رمضان رؤية رمضان هلال رمضان صيام رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

موعد شهر رمضان2026

غدًا أم الخميس؟ أول يوم رمضان 2026 رسميًا

400 جنيه منحة رمضان على بطاقات التموين

صرف منحة رمضان 400 جنيه على بطاقة التموين بدءًا من اليوم.. طريقة الحصول والفئات المستحقة

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

دوري أبطال إفريقيا

قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا 2025-2026 اليوم الثلاثاء

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

ترشيحاتنا

سكودا بيك الكهربائية

لمنافسة هيونداي أيونيك 9.. سكودا تطلق سيارة كهربائية ضخمة

شركة آبل

"أبل" تحدد 4 مارس موعدًا لحدث خاص دون الكشف عن مفاجآته

فولفو P1800ES ريستومود

عودة أجمل سيارة ستيشن واجن من فولفو بعدد محدود

بالصور

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى
فوائد شرب الكركدية لمرضى الكلى

بقوتها الخارقة.. شاهد أقوى سيارة بورش تايكان الكهربائية

بورش تايكان
بورش تايكان
بورش تايكان

وفد من مجلس النواب يزور جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من أعضاء مجلس النواب لجهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة

بهاء الغنام: جهاز مستقبل مصر أعاد رسم خريطة الرقعة الزراعية في البلاد

صورة من الزيارة
صورة من الزيارة
صورة من الزيارة

فيديو

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

المزيد