فن وثقافة

المخرج محمد سلامة يعود إلى دراما رمضان بمسلسلين.. تفاصيل

المخرج محمد سلامة
المخرج محمد سلامة
قسم الفن

بعد نجاح الجزء الأول من مسلسل “وحوش”، يستعد المخرج محمد سلامة للمشاركة في موسم دراما رمضان المقبل من خلال عملين جديدين هما “وحوش ٢” و“أعوام الظلام”، في خطوة تؤكد حضوره المتواصل في المشهد الدرامي العربي وحرصه على تقديم محتوى متنوع ومستوحى من الواقع يواكب تطلعات الجمهور.
 

في “وحوش ٢”، يقدّم سلامة قصتين مختلفتين: قصة “ثالثهم الشيطان” بطولة الفنانة الكويتية شجون الهاجري والفنان داود حسين، وقصة “الأم المتوحشة” بطولة الفنانة فوز الشطي. إلى جانب ذلك، يخرج مسلسل “أعوام الظلام” بطولة حمد العماني، و بمشاركة الفنانة المصرية انتصار والفنان الأردني منذر ريحانة.

يجمع العملان بين رؤى إخراجية متعددة تعكس اهتمام سلامة بتطوير أساليب السرد الدرامي وتقديم قصص ذات أبعاد إنسانية واجتماعية، بما يواكب تطور صناعة الدراما في المنطقة. ويؤكد سلامة أن موسم رمضان يمثل محطة أساسية لصنّاع الدراما لما يحمله من أهمية ثقافية وجماهيرية كبيرة في العالم العربي. ومن المتوقع أن يشكّل المسلسلان إضافة مميزة لخريطة الدراما الرمضانية هذا العام، من خلال إنتاجات عالية المستوى ورؤية فنية تركز على جودة المحتوى وتجربة المشاهد.
 

سيُعرض المسلسلان حصريًا ابتداءً من اليوم الأول من شهر رمضان على منصة شاشا الكويتية، في خطوة تعزز وصول العملين إلى جمهور واسع في المنطقة.


عن مسلسل ”أعوام الظلام“:
المسلسل مستوحى من رواية الكاتب بدر محمد المطيري، وهي مبنية على قصة حقيقية ما زال أبطالها يعيشون بيننا. تجمع الأحداث بين الحب والظلم، وقد لاقت الرواية رواجًا واسعًا بين القرّاء لما حملته من مشاعر إنسانية عميقة.
تدور القصة حول بدر الذي يعيش قصة حب مع شقيقة أحد أصدقائه من طبقة اجتماعية مختلفة، ساعيًا للارتباط بها رغم التحديات الاجتماعية. وأثناء استعداده للزواج، يتم القبض عليه في نقطة تفتيش، لتبدأ رحلة من الظلم بعد اتهامه كيدًا بالاتجار بالمخدرات، فيقضي سبع سنوات من عمره في السجن رغم براءته. ويروي العمل تفاصيل تلك السنوات القاسية وتأثيرها على حياته.
 

عن قصة “الأم المتوحشة” – من مسلسل ”وحوش ٢“
تتناول القصة حكاية فارغة، وهي أم مطلقة لطفلين، فرح وعبد الرحمن. حاولت حماية أبنائها بطريقتها الخاصة، لكنها لجأت إلى أساليب قاسية سببت لهم أذى نفسيًا وجسديًا. تتصاعد الأحداث بشكل مأساوي عندما تفقد السيطرة على أفعالها، ما يؤدي إلى جريمة تهز حياتها وأسرتها. وتكشف القصة تبعات العنف الأسري وآثاره العميقة على جميع الأطراف.


عن قصة “ثالثهم الشيطان” – من مسلسل ”وحوش ٢“
القصة مستوحى من قصة حقيقية، تجمع بين الخيانة والحب و القسوة و الغدر
تدور الأحداث حول هدى التي نشأت في بيئة أسرية متشددة حرمتها من تحقيق أحلامها، وأجبرتها على الزواج دون رغبتها. تعيش هدى زواجًا مضطربًا مليئًا بالعنف، وتنتهي علاقتها بالطلاق، لتدخل في سلسلة من الصدمات النفسية بعد تعرضها للخيانة من أقرب الناس إليها. تستعرض القصة رحلة سقوطها وصراعها الداخلي في مواجهة واقع قاسٍ، مسلطة الضوء على تأثير القهر والخيانة على النفس البشرية.

المخرج محمد سلامة مسلسل أعوام الظلام مسلسلات رمضان 2026

