360 معرضا بالجمهورية | أخبار سارة من الحكومة للمواطنين في رمضان

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، عقدت الحكومة اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتعزيز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحاته فضائي “دي ام سي”، إن الدولة بكافة أجهزتها المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص لتأمين احتياجات المواطنين ومنع أي نقص في المعروض.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، فيما تغطي احتياطيات اللحوم والدواجن احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمتد مخزون السكر ليكفي نحو عام كامل، وهو ما يعكس قوة المخزون ومرونة منظومة الإمداد.

وفيما يتعلق بمبادرة «أهلاً رمضان»، أوضح عز أن الدولة توفر الأراضي والمرافق والخدمات اللوجستية مجانًا لإقامة المعارض، بما يتيح للتجار طرح السلع بأسعار مخفضة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل حلقات التداول الوسيطة.

وأشار إلى أن عدد معارض «أهلاً رمضان» يبلغ نحو 360 معرضًا موزعة على مختلف المحافظات، مؤكدًا أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15% و25%، وقد تتجاوز ذلك في بعض السلع، لافتًا إلى أن بعض الموردين يطرحون منتجاتهم بأسعار أقل من الجملة وأحيانًا بسعر التكلفة دعمًا للمواطنين خلال الشهر الكريم.