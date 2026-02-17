قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
وزير التموين لـ أحمد موسى : صرف السلع متاح من كل فروع كاري أون
360 معرضا بالجمهورية | أخبار سارة من الحكومة للمواطنين في رمضان

هاجر ابراهيم

في إطار الاستعدادات لشهر رمضان المبارك، عقدت الحكومة اجتماعًا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف ضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مناسبة وتعزيز استقرار الأسواق خلال الفترة المقبلة.

وقال الدكتور علاء عز، مستشار رئيس اتحاد الغرف التجارية، في تصريحاته فضائي “دي ام سي”، إن الدولة بكافة أجهزتها المعنية، وفي مقدمتها وزارات التموين والتجارة الداخلية، والتنمية المحلية، والزراعة واستصلاح الأراضي، تعمل بالتنسيق الكامل مع القطاع الخاص لتأمين احتياجات المواطنين ومنع أي نقص في المعروض.

وأكد أن المخزون الاستراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من ستة أشهر، فيما تغطي احتياطيات اللحوم والدواجن احتياجات السوق لمدة ثلاثة أشهر، بينما يمتد مخزون السكر ليكفي نحو عام كامل، وهو ما يعكس قوة المخزون ومرونة منظومة الإمداد.

وفيما يتعلق بمبادرة «أهلاً رمضان»، أوضح عز أن الدولة توفر الأراضي والمرافق والخدمات اللوجستية مجانًا لإقامة المعارض، بما يتيح للتجار طرح السلع بأسعار مخفضة مباشرة من المنتج إلى المستهلك، وتقليل حلقات التداول الوسيطة.

وأشار إلى أن عدد معارض «أهلاً رمضان» يبلغ نحو 360 معرضًا موزعة على مختلف المحافظات، مؤكدًا أن نسب التخفيضات تتراوح بين 15% و25%، وقد تتجاوز ذلك في بعض السلع، لافتًا إلى أن بعض الموردين يطرحون منتجاتهم بأسعار أقل من الجملة وأحيانًا بسعر التكلفة دعمًا للمواطنين خلال الشهر الكريم.

احتفالية إعلان رؤية هلال شهر رمضان

بث مباشر.. دار الإفتاء تعلن أول أيام شهر رمضان المبارك

استطلاع هلال شهر رمضان بث مباشر

شاهد.. رؤية هلال رمضان بث مباشر الآن

صرف400 جنيه على بطاقة التموين

3 زيت و4 سكر.. طريقة صرف 400 جنيه على بطاقات التموين

أرشيفية

بشائر 2026.. الحكومة تعلن عن حزمة حماية اجتماعية جديدة لتحسين حياة المواطنين

حوار معتز الخصوصي مع النائب عاطف المغاوري ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع

إلغاء مادة الإخلاء خلال 7 سنوات.. عاطف المغاوري يكشف تفاصيل مشروع قانون الإيجار القديم

رؤية هلال شهر رمضان

رغم ولادة هلال رمضان في السماء.. أستاذ فلك يؤكد استحالة رصده

أسعار الذهب اليوم في مصر

انخفاض عيار 21 .. أسعار الذهب اليوم في مصر

مجلس الوزراء

الحكومة توافق على 9 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

برنامج رامز جلال

غضب النجوم وانهيارهم في مقلب برنامج رامز ليفل الوحش

المداح

عرض المداح وسوا سوا على MBC مصر .. الليلة

منة شلبي

موعد عرض مسلسلات منة شلبي وياسر جلال في رمضان

رمضان فى الدراسة.. نصائح لصيام الأطفال فى الشهر الكريم

هل يمكن تحسين الرغبة الجنسية بالطعام؟ خبيرة تغذية تكشف أفضلها

أشهر 10 مشاكل تهدد العين .. اعرف أسبابها وأعراضها

فوائد شرب الكركديه لمرضى الكلى.. احذره في هذه الحالات

النائب محمد أبو العينين رئيس اتحاد برلمانات دول المتوسط

«أبو العينين» مشيدًا بمبادرة الرئيس السيسي لتدريب 30 ألف شاب في الذكاء الاصطناعي: «التعليم بوابة أفريقيا لصناعة المستقبل»

وزير الدفاع الفريق أسرف سالم زاهر ووزير الدفاع السابق الفريق أول عبد المجيد صقر

القوات المسلحة تجرى مراسم تسليم وتسلم القيادة بحضور وزير الدفاع والفريق أول عبد المجيد صقر

التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

لأول مرة منذ 15 عاماً.. التليفزيون المصري يبث 8 مسلسلات جديدة في رمضان

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

