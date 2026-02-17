قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بعد اختلاف الرؤية.. هل يجب على المسافر من مصر إلى السعودية الصيام غدا؟
شوبير : لو المسحراتي مقلش اسمي أعيط
انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية الأممية للمناخ
حريق هائل يدمر مسرحًا تاريخيًا في نابولي
إخلاء سبيل كروان مشاكل وصاحبة كافيه بمدينة نصر في إقامة حفل بدون ترخيص
تحذير من رياح مثيرة للأتربة تضرب القاهرة و6 مناطق أخرى.. والأرصاد تُحدد الموعد
تسليم القيادة بالقوات المسلحة| أحمد موسى: الفريق أشرف زاهر أعرب عن تقديره للفريق عبدالمجيد صقر
أحمد موسى: رمضان شهر التسامح والعمل الصالح
شرطة الكابيتول توقف مشتبها فيه قرب مبنى الكونغرس بحوزته سلاحا ناريا
أحمد موسى: مش هتلاقي مواطن من غير إفطار أو سحور
منّاعة لـ هند صبري في النصف الأول من رمضان 2026 .. وكان يا ما كان
دعاء آخر يوم شعبان بعد استطلاع رؤية هلال رمضان 2026 | ردده الآن
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
هاني حسين

قال الإعلامي أحمد شوبير إنه كان حريصًا على الصيام خلال فترة لعبه كرة القدم، مؤكدًا أنه لم يُفطر يومًا في رمضان أثناء المباريات.إلا مرة واحده ولم يكررها.


وأضاف شوبير خلال تقديمه برنامج «الصورة» برفقة الإعلامية لميس الحديدي على شاشة قناة النهار»: «هحكيلكم موقفين… مرة كان عندنا مباراة بين الأهلي ونادي المريخ في بورسعيد، وقالوا إن الفطار إجباري، وجابوا لنا فتوى شرعية. جه مدير الكرة وقتها واداني قطعة بطاطس، حطيتها في بُقي، ولما لفيت الناحية التانية خرجتها من فمي وكملت صيامي، وعملت نفسي بشرب ميه».

وتابع: «عملت ماتش جبار، وجه مدرب الحراس قال لي: شفت عشان أنت فاطر عملت مباراة كويسة ومحدش عرف أني كملت صيام ».


وأردف: «المرة التانية كنا في مباراة للمنتخب في إثيوبيا، وأفطرت وخسرنا يومها 1-0، ومن يومها أقسمت بالله ما أفطر تاني».


واختتم شوبير حديثه قائلًا: «من يومها مفطرتش تاني، وكانت أيامها المباريات في رمضان بتيجي في أغسطس، والحرارة كانت شديدة جدًا ومش كلا اللاعبين بيفطروا  محمد صلاح بيصوم ومعظم اللاعبين رغم وجود فتوى شرعية بيصوموا ».


وعن ذكريات أول  فانوس رمضان قال :  طنطا وجمال طنطا كانت مشهورة بالفوانيس وكان فانوس بشمعه كبير ونلم الاطفال  وننور الفانوس ونلف الشارع كله ومن  صغري أنا الي كنت مسؤول عن تزيين الشارع كنت عفريت ".

واصل : " لو المسحراتي مقلش إسمي أعيط وكنا 6 إخوات ولما كان ينسى كنت أعيط ويروحه يجيبوه تاني عشان ينده علي "

