كيف يتم التكامل بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في مصر؟ أمين الإفتاء يوضح

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن أن دار الإفتاء هي الجهة المسؤولة عن الإعلان النهائي لرؤية الهلال وتحديد بداية الأشهر الهجرية، وخاصة رمضان.

كيف يتم التكامل بين الرؤية الشرعية والحسابات الفلكية في مصر؟

وقال الشيخ عويضة عثمان، عبر تصرحيات له، «عبر الزمان، المفتي لا يخرج عن نطاق العلم، بمعنى أنه لابد أن ينتفع بكل ما هو جديد من التقنيات الحديثة».

وأضاف: «المتتبع للفلك والباحث في العلوم الفلكية يجد أن لدينا كليات متخصصة في الفلك تدرس هذه الأمور، مما يوضح التقدم الكبير في هذا العلم».

وأكد الشيخ عويضة عثمان أن المفتي يجب أن يكون مواكبًا لكل ما يفيده في إصدار الفتوى، وكل ما يمكن أن يستند إليه في الرؤية الشرعية للهلال، سواء أبحاث فلكية أو دراسات علمية. لذلك هناك تكامل كبير بين دار الإفتاء والبحوث الفلكية، وهو ما يعكس التعاون بين المؤسسات المختلفة والهيئات العلمية في مصر.

وأوضح الشيخ أنه كثير من الناس يظنون أن المراصد تضم فقط موظفين من دار الإفتاء، بينما في الحقيقة تضم فريقًا متكاملًا من المختصين الشرعيين وعلماء الفلك، لضمان دقة الإعلان.

وأكد: «كل اللجان التي تقوم برصد الهلال تضم خبراء فلكيين على مستوى عالٍ، وهذا يضمن دقة الرؤية ودقة إعلان بداية الشهر الهجري في جمهورية مصر العربية».