أحمد موسى يكشف تفاصيل استعدادات الحكومة لشهر رمضان.. بث مباشر

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء.

ويناقش الإعلامي أحمد موسى، في حلقة اليوم الثلاثاء من «على مسئوليتي»، عددا من الملفات المحلية والعالمية، ولعل أبرز هذه الملفات حركة المحافظين الجدد.

وخلال الحلقة هنأ الإعلامي أحمد موسى، الشعب المصري بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك ، قائلا :"كل سنة والرئيس عبد الفتاح السيسي بخير وربنا يحفظك ويبارك فيك وكل التحية ومصر دائما في أمن بفضل جهودكم والجيش والشرطة ".

وأضاف أن السلع الغذائية في معارض أهلا رمضان بنسبة تخفيض 15٪، مشيرا إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية اطلقت علامة "كاري اون" كمشروع قومي لتوحيد العلامة التجارية للمجمعات والمنافذ التموينية.