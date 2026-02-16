قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تصل لـ عام ونصف في بريطانيا.. أحمد موسى: قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يوما

عبد الخالق صلاح

أكد الإعلامي أحمد موسى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أصدر توجيهات للتخفيف من الأعباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن هذه التوجيهات شملت قوائم الانتظار.

وأشار، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، إلى أن قوائم الانتظار في مصر لا تتجاوز 60 يومًا، مُقارنًا الوضع بما هو عليه في بريطانيا، حيث تصل فترة الانتظار إلى عام ونصف.

وقال أحمد موسى، إن العلاج على نفقة الدولة خلال 2024-2025 سجَّل متوسط إرسال طلبات العلاج إلى اللجنة الثلاثية بنحو 13 ألف طلب يوميًا، و391 ألف طلب شهريًا، بما يعادل نحو 4.7 مليون طلب سنويًا، بتكلفة تصل إلى 27.4 مليار جنيه سنويًا.

وأوضح موسى، أن متوسط القرارات الصادرة للعلاج على نفقة الدولة يوميًا يبلغ نحو 11 ألف قرار، و335 ألفًا شهريًا، و4 ملايين قرار سنويًا، بينما يصل متوسط النفقات من هذه القرارات يوميًا إلى 1.76 مليون جنيه، وشهريًا 2.28 مليار جنيه.

وأضاف: "العلاج على نفقة الدولة منذ 2014 وحتى 2026 وصل عدد قراراته إلى 39 مليون قرار، وعدد المرضى إلى 23 مليونا، والتكلفة الإجمالية بلغت 150.3 مليار جنيه".

واستطرد موسى: "أكثر الأمراض التي تم توقيع الكشف عليها للمرضى، هي أمراض الباطنة، تليها الأورام، ثم العيون، لذا يجب توجيه الشكر للدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، على هذه الجهود".

ولفت موسى إلى أن محافظة المنيا- التي يبلغ عدد سكانها نحو 7 ملايين نسمة - ستدخل منظومة التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أن هذه المحافظة تمثل اختبارًا حقيقيًا للمنظومة؛ نظرًا لكثافة سكانها.

وأشار إلى أنه من المتوقع عقد اجتماع خلال الفترة المقبلة، برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار؛ لبحث آلية التطبيق، مؤكدا أن الدولة تتحمل تكاليف التأمين الصحي الشامل بالكامل، ومنظومة التأمين الصحي ستسهم في حل كل المشاكل الصحية في مصر.

