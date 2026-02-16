وزير الخارجية: مصر تقود رؤية الأمن والتنمية في أفريقيا وتشارك خبراتها معها

أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أن مصر حاضرة بقوة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في القارة الأفريقية، مشيرًا إلى أن دورها يأتي ضمن التزام مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، ممثلاً عنه في القمة السنوية الدورية للاتحاد الأفريقي.

وأضاف الدكتور بدر عبد العاطي، خلال لقاء خاص مع مراسل برنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر قناة «صدى البلد»، على هامش انعقاد القمة الأفريقية بأديس أبابا، أن أفريقيا في طريقها إلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية، مشيرًا إلى نجاح مصر في ربط الأمن بالتنمية.

وشدد على أنه لا يمكن تحقيق تنمية حقيقية دون وجود استقرار في القارة، موضحًا أن الأشقاء الأفارقة يتبنون رؤية مصر في هذا المجال، حيث تعمل القاهرة حاليًا على مبادرة “إسكات البنادق”؛ لتحقيق السلام المستدام.

وأشار الوزير إلى أن الرئيس السيسي يقود ملف إعادة الإعمار وتحقيق البناء بعد مرحلة ما بعد النزاعات، لافتا إلى أن القارة تشهد تقدمًا ملموسًا في تخفيف التوتر؛ رغم وجود بعض الصراعات المعقدة التي لا تزال عصية عن الحل.

كما أكد أن الجهد الأفريقي المصري يركز على حل النزاعات بشكل سلمي، وحشد الطاقات والموارد بين الدول الأفريقية، مشددًا على ضرورة الاعتماد على التعاون الأفريقي بدلاً من اللجوء دائمًا إلى الغرب.

وأوضح وزير الخارجية، أن لقاءاته مع رؤساء عدد من الدول والمؤسسات الأفريقية على هامش القمة، كانت بناءً على توجيهات الرئيس السيسي، وناقش خلالها عددًا من الملفات المشتركة التي تستهدف تعزيز التنمية، وتحقيق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما تطرقت المناقشات إلى قضايا التوظيف والتنمية المستدامة والتحول الأخضر.

وأكد وزير الخارجية، أن مصر تمتلك تجربة ناجحة في التنمية، وهي على استعداد لمشاركة هذه الخبرات مع الدول الأفريقية، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية تجد في مصر نموذجًا ناجحًا لتسوية النزاعات وتحقيق التنمية، كما أن القطاع الخاص المصري يسهم بأكثر من 66% من الاستثمارات في مصر؛ ما يمثل تجربة رائدة.

كما أكد أن مصر تعتز بانتمائها للقارة، ولها أيادٍ بيضاء في أفريقيا، وكل الوفود الأفريقية أشادت بالنموذج الذي وضعه الرئيس السيسي.

وأشار بدر عبد العاطي إلى أن مصر تتميز بتجربة فريدة في مجالات البنية التحتية والطاقة، وأنها نجحت خلال العقد الماضي في تحقيق طفرة كبيرة، مع إنشاء مدن جديدة بمواصفات عالمية، وتوطين صناعات محلية مثل الأدوية والسيارات.

ولفت إلى أن العديد من الدول الأفريقية تسعى إلى نسخ تجربة “العاصمة الجديدة”؛ لما شاهدوه من نجاح.

ونوه بأن مصر تمتلك أكبر محطة لتوليد الطاقة الشمسية في أسوان، ونجحت في توطين صناعة الألواح الشمسية وتوليد الكهرباء من الرياح، لافتًا إلى أن دول أفريقيا طلبت المساعدة في تدريب كوادرها البشرية؛ لتعزيز قدراتها التنموية.