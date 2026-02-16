قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع

قطاع غزة
قطاع غزة
ناصر السيد

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الإثنين، بأن عددا من الدول أعربت عن استعداداها للمشاركة في قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة، والتي ستتولى جوانب من حفظ السلام في غزة خلال المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، وفقًا لما ذكرته إدارة ترامب.

وأوضحت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية، أن المغرب وألبانيا واليونان وإندونيسيا، ستنضم إلى قوة الاستقرار الدولية في غزة.

ويوم أمس الأحد، أفادت وكالة “أسوشيتد برس” أيضًا، بأن مساهمة إندونيسيا في قوة الاستقرار الدولية ستبدأ في شهر أبريل، مع استهداف نشر القوات الإندونيسية بشكل أساسي في يونيو.

وحدد التقرير نفسه، عدد الجنود الإندونيسيين الذين سيتم نشرهم في أبريل بـ 1000 جندي، والقوة الكاملة في يونيو بحوالي 8000 جندي، وهو رقم أعلى من بعض الأرقام التي تكهنت بها وسائل الإعلام سابقًا.

ولا تزال المعلومات غير محددة بشأن توقيت نشر القوات من الدول الثلاث الإضافية، ولكن بحلول منتصف يناير، أشارت التقارير إلى أن المغرب سينضم إلى إندونيسيا ليصبحا أكبر قوتين لحفظ السلام.

وبحسب تقرير “أسوشيتد برس”، فإن بعض جوانب عملية اختيار إندونيسيا للجنود وتأهيلهم للانضمام إلى القوات “جارية”.

ومع ذلك، صرحت إندونيسيا بأنه في حال لم تكن الظروف في غزة مواتية للانتشار حال نشوب أي صراع محتمل مع حماس؛ فقد تؤجل القوات سفرها إلى غزة.

ومن المقرر أن يزور الرئيس الإندونيسي برابوو سوبيانتو، واشنطن؛ لحضور قمة مجلس السلام التي يرأسها ترامب، يوم 19 فبراير الجاري.

قوات دولية في غزة قوات دولية قوة الاستقرار الدولية بقطاع غزة وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس حفظ السلام في غزة

