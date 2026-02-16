برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني

خسر فريق برشلونة من نظيره جيرونا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وشهدت الدقيقة 45+2، ضياع ركلة جزاء لفريق برشلونة بأقدام النجم لامين يامال.

وجاء هدف برشلونة عن طريق باو كوبارسي في الدقيقة 59.

فيما جاءت ثنائية جيرونا عن طريق توماس ليمار وفران بيلتران في الدقيقتين 62، 87.

وشهدت الدقيقة 90+5، إلغاء هدف ثانٍ لبرشلونة؛ بعد العودة لتقنية الفيديو.

وحصل جويل روكا لاعب جيرونا على بطاقة حمراء في الدقيقة 90+9.



تشكيل برشلونة خلال المباراة

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيراد مارتين، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا دياز، توريس، لامين يامال.



ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يحتل فريق جيرونا المركز الثاني عشر برصيد 29 نقطة.