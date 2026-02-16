تشكيل برشلونة أمام جيرونا في الدوري الإسباني

أعلن الألماني هانز فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، تشكيل فريقه أمام جيرونا، في المباراة التي ستجمع بينهما، في إطار الجولة 24 ببطولة الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

حراسة المرمى: خوان جارسيا

خط الدفاع: جيراد مارتين، إيريك جارسيا، باو كوبارسي، جول كوندي.

خط الوسط: فرينكي دي يونج، فيرمين لوبيز، داني أولمو.

خط الهجوم: رافينيا دياز، توريس، لامين يامال.

ويحتل فريق برشلونة وصافة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 58 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد المتصدر.

فيما يحتل فريق جيرونا المركز الخامس عشر برصيد 26 نقطة.