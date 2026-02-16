قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ديني

مش بـ توقُُّّع ولا بـ منشور.. الإفتاء: إعلان رؤية هلال رمضان يأتي بعد شهادة معتبرة

دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
محمد شحتة

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن تحديد أول رمضان 2026 لا يعلن بتوقُّع، أو بمنشور متداول، ولا برأي فردي، وإنما يُعلَن بعد “تحرٍّ شرعي، ورؤية معتبرة، وشهادة موثوقة” وفق منهج علمي دقيق.

ووجهت دار الإفتاء رسالة للجميع، قالت فيها: “انتظروا البيان الرسمي غدًا بعد صلاة المغرب من مفتي الجمهورية، في احتفال رسمي وشعبي بإذن الله”.

إعلان رؤية هلال رمضان 2026

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن بث مراسم استطلاع هلال شهر رمضان المبارك على الهواء مباشرة، في إطار تقاليدها السنوية لإعلان بدايات الشهور الهجرية.

وأوضحت دار الإفتاء، في بيان رسمي، أنها تستطلع هلال شهر رمضان من خلال 7 لجان شرعية وعلمية منتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، تضم متخصصين من دار الإفتاء وهيئة المساحة المصرية والمعهد القومي للبحوث الفلكية، وذلك وفق الضوابط الشرعية والمعايير العلمية المعتمدة في تحري رؤية الهلال.

وأكدت دار الإفتاء، أن نتيجة استطلاع هلال رمضان ستُذاع مباشرة على الهواء، بما يتيح للمواطنين متابعة الإعلان الرسمي في أجواء روحانية تزامنًا مع استقبال الشهر الكريم، مشيرة إلى أن برنامج الاحتفال المصاحب لمراسم الإعلان يتضمن عددًا من الفعاليات الدينية والإعلامية.

شهر رمضان أول رمضان رمضان 2026 دار الإفتاء رؤية هلال رمضان موعد أول رمضان رؤية الهلال

