اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص

شهدت إحدى المدارس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث اصطحب عامل سيدة لارتكاب عامل أفعال غير أخلاقية داخل المدرسة.

من جانبها قالت عزة فتحي، مديرة إدارة الخصوص بمحافظة القليوبية، إن الفيديو المتداول لعامل داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص يظهر ارتكابه أعمالًا غير أخلاقية ليلًا داخل مدرسة، موضحة أن الواقعة حدثت خلال أيام امتحانات الإعدادية، وكانت المدرسة متسلمة لجنة.

وأشارت إلى أنه على الفور تم إعداد مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتم نقل العامل من المدرسة للإدارة مؤقتًا لحين نقله خارج الإدارة كلها، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة لضمان قدسية الحرم المدرسي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات.

وقد أوصت اللجنة بوقف العامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع نقله خارج الإدارة التعليمية، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

تداول مقطع فيديو

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يُظهر أحد العاملين بالمدرسة وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وقيامهما بتصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في مشهد اعتبره متابعون انتهاكًا واضحًا لحرمة المنشآت التعليمية ورسالتها التربوية.



ووفقًا لما تضمنه الفيديو المتداول، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك، ودفعه إلى محاولة إخراج السيدة سريعًا من المكان، وهو ما أثار حالة غضب واستياء واسعة بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تفاصيل اصطحاب عامل بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص، سيدة إلى داخل المدرسة ليلا وارتكاب أفعال غير أخلاقية معها.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى على الفور تشكيل لجنة على رأسها مدير أمن المديرية والشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.

وأضاف أن العامل أقرّ بالواقعة، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من أعمالها ، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق سيتم عرضها على السلطة المختصة؛ لاتخاذ قرار وقف العامل عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.