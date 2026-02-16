قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
2.5 مليون دولار.. أشرف داري يكشف عن شرطه الوحيد للرحيل عن الأهلي
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 17-2-2026 في مصر
أحمد دياب: لا يوجد عاقل يفكر في إلغاء الدوري.. والهبوط مستمر دون استثناءات
الشتاء يعود.. حالة الطقس ودرجات الحرارة
أجمل رسائل تهنئة بمناسبة رمضان 2026
برشلونة يخسر بثنائية من جيرونا في الدوري الإسباني
غيابات الزمالك أمام سيراميكا كليوباترا في كأس مصر
ماذا يحدث عند قراءة سورة الملك قبل النوم؟.. 9 عجائب كل ليلة فاغتنمها
بلومبرج: سبيس إكس في سباق البنتاجون لتقنيات الدرونز الذكية
هل غدا أول صلاة تراويح في رمضان 2026؟.. الإفتاء تحسم خلال 18 ساعة
معارض إثيوبي: لا خيار أمام آبي أحمد سوى الحرب ضد إريتريا
لرفضه الاختلاط .. وزير المالية الإسرائيلي يرفض إلزام ابنته بالخدمة العسكرية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص

مديرية التربية والتعليم
مديرية التربية والتعليم
إبراهيم الهواري

شهدت إحدى المدارس بمدينة الخصوص بمحافظة القليوبية واقعة مؤسفة حيث اصطحب عامل سيدة لارتكاب عامل أفعال غير أخلاقية داخل المدرسة.
من جانبها قالت عزة فتحي، مديرة إدارة الخصوص بمحافظة القليوبية، إن الفيديو المتداول لعامل داخل إحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص يظهر ارتكابه أعمالًا غير أخلاقية ليلًا داخل مدرسة، موضحة أن الواقعة حدثت خلال أيام امتحانات الإعدادية، وكانت المدرسة متسلمة لجنة.
وأشارت إلى أنه على الفور تم إعداد مذكرة لوكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، وتم نقل العامل من المدرسة للإدارة مؤقتًا لحين نقله خارج الإدارة كلها، وذلك ضمن الإجراءات العاجلة لضمان قدسية الحرم المدرسي وعدم تكرار مثل هذه التصرفات.
 وقد أوصت اللجنة بوقف العامل عن العمل لمدة ثلاثة أشهر، مع نقله خارج الإدارة التعليمية، وإحالة ملف الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم قانونًا.

تداول مقطع فيديو 

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تداول مقطع فيديو يُظهر أحد العاملين بالمدرسة وهو يصطحب سيدة إلى داخل الحرم التعليمي ليلًا، وقيامهما بتصرفات تخالف القيم الأخلاقية، في مشهد اعتبره متابعون انتهاكًا واضحًا لحرمة المنشآت التعليمية ورسالتها التربوية.


ووفقًا لما تضمنه الفيديو المتداول، فوجئ العامل بدخول عدد من الطلاب إلى المدرسة في توقيت غير متوقع، الأمر الذي تسبب في حالة من الارتباك، ودفعه إلى محاولة إخراج السيدة سريعًا من المكان، وهو ما أثار حالة غضب واستياء واسعة بين أولياء الأمور ورواد مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف الدكتور ياسر محمود، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، تفاصيل اصطحاب عامل  بإحدى المدارس التابعة لإدارة الخصوص، سيدة إلى داخل المدرسة ليلا وارتكاب أفعال غير أخلاقية معها. 
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، إنه جرى على الفور تشكيل لجنة على رأسها مدير أمن المديرية والشؤون القانونية للتحقيق في الواقعة.
وأضاف أن العامل أقرّ بالواقعة، مشيرًا إلى أن اللجنة انتهت من أعمالها ، مشيرا إلى أن نتائج التحقيق سيتم عرضها على السلطة المختصة؛ لاتخاذ قرار وقف العامل عن العمل، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.

القليوبية محافظة القليوبية الخصوص أفعال غير أخلاقية بنها

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل في هذا الموعد

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

حالة الطقس غدا .. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

حالة الطقس غدا.. الأرصاد تحذر من رياح مثيرة للرمال والأتربة في هذه الأماكن

ترشيحاتنا

حسام وابراهيم حسن

أحمد دياب: التوأم مشروع وطني مهم.. وننسق مبكرًا للتحضير لكأس العالم

الزمالك والاهلي

أبو الدهب: مواهب الزمالك كنوز.. وأداء الأهلي غير مرضي رغم النجوم

سيراميكا كليوباترا

سيراميكا كليوباترا يستهدف الإطاحة بالزمالك.. وعلي ماهر يقود مشروعا طموحا

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟
لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت
طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال
روبرت دوفال
روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل
البصل
البصل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

المزيد