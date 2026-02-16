تصادم سيارتين على طريق بنها شبرا الحر بالقليوبية

شهد طريق شبرا–بنها الحر، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة نقل محملة بكميات كبيرة من الفراولة، ما أسفر عن تناثر الحمولة على نهر الطريق وجانبيه، وتباطؤ الحركة المرورية لفترة محدودة.

بلاغا بالواقعة



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارًا يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث جرى فرض كردون أمني لتأمين المكان ومنع وقوع حوادث أخرى.



وبالفحص والمعاينة، تبين أن سبب الحادث يرجع إلى اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى إلى انقلاب السيارة وسقوط حمولتها من الفراولة على الطريق. وأسفر الحادث عن خسائر مادية في السيارة والحمولة، دون تسجيل أي حالات وفاة، بينما أصيب السائق بإصابات طفيفة، وتم إسعافه في موقع الحادث.