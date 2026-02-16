قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
اصطحاب سيدة ليلا.. القصة الكاملة لارتكاب عامل أفعالا غير أخلاقية داخل مدرسة بالخصوص
أرخص 5 سيارات في مصر موديل 2026
شروط وإجراءات منح إعانة الفقد لمستحقي المعاش
قوات دولية في غزة.. 4 دول تعلن استعدادها للانتشار لحفظ السلام بالقطاع
محافظ الجيزة: سنتابع المشروعات القومية ونعمل على توفير كل الاحتياجات للمواطن
إلهام شاهين تطالب مجلس النواب بالموافقة على قانون التبرع بالأعضاء
خريج 2001 وتولي قيادة 3 محافظات.. من هو الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة الجديد؟
حبس وغرامة.. تيك توكر تواجهة عقوبات رادعة بسبب خدش الحياء
كل ماتريد معرفته عن عقوبات التخلف عن التجنيد بعد موافقة البرلمان على تعديلات قانون الخدمة العسكرية
نزل 400 جنيه.. أسعار الذهب اليوم تواصل الهبوط وهذا سعر عيار 21
جهودكم مخلصة في خدمة الوطن.. شيخ الأزهر يبعث برقية تهنئة للرئيس السيسي بقرب حلول شهر رمضان
العلوم الصحية تدين طعـ.ن مواطن لفنيي أشعة بمستشفى ديروط بأسيوط
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
ديني

مدير الجامع الأزهر: مصر منبع النور ومهمتنا تحصين العقول بالمنهج الوسطي

الدكتور هاني عودة
الدكتور هاني عودة
محمد شحتة

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه عدد من قيادات الأزهر، مجمع الرواق الأزهري بمنطقة «المظلات»، وخلال الافتتاح، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذا الصرح العلمي يمثل حلقة جديدة في سلسلة أروقة الجامع الأزهر، التي تحمل عبر القرون أمانة نشر نور العلم، وحماية الفكر الوسطي من الانحراف.

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر، أن التوسعات التي يشهدها الرواق الأزهري تأتي استجابة للتحديات الفكرية المعاصرة، مشيراً إلى أن الرواق أصبح متاحاً في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، تسهيلا على الراغبين في دراسة  العلم الشرعي.

وبين مدير الجامع الأزهر، إن هناك فلسفة للتوسع في فروع الرواق الأزهري وهي:  إتاحة فرصة تعلم العلوم الشرعية على أيدي علماء الأزهر الشريف، بما يضمن سلامة الفهم وصحة المنهج، وربط الأجيال بجذورهم العلمية، وترسيخ الانتماء للهوية الأزهرية الوسطية.

وأكد أن هذا التوسع لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل يشمل تقديم برامج نوعية، تسعى إلى بناء الوعي الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات.

الأزهر الرواق الأزهري المظلات الجامع الأزهر الفكر الوسطي الدكتور محمد الضويني

التموين

دعم إضافي 4 كيلو سكر 3 أرز 3 زيت 6 مكرونة على بطاقات التموين للأسر المستحقة

موعد شهر رمضان

البحوث الفلكية تحسم الجدل.. ما موعد أول أيام شهر رمضان في مصر؟

منحة رمضان

بدء صرف منحة رمضان على بطاقات التموين غدًا الثلاثاء

هبوط حاد وخسارة 1360 جنيهًا| تراجع سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

بطاقة التموين

بإجمالي 800 جنيه.. بدء صرف منحة التموين غدًا الثلاثاء للأسر المستحقة

رمضان الأربع ولا الخميس؟.. دار الإفتاء تعلن الموعد النهائي

منحة رمضان على التموين

400 جنيه زيادة على البطاقة.. آلية صرف منحة رمضان على التموين والسلع المتاحة

موعد اول يوم رمضان 2026

رمضان الأربعاء أم الخميس؟ .. موعد إعلان أول أيام الصيام

حسن حفني

رمضان 2026 .. حسن حفني مدرب سباحة في مسلسل "اللون اﻷزرق" مع جومانا مراد وأحمد رزق

ندي موسي

ندى موسى عن مشاركتها في مسلسل فرصة أخيرة: دور مختلف ومحمود حميدة فنان محترف |خاص

فعاليات ثقافية وفنية

الهيئة المصرية العامة للكتاب تنفي عرض كتب تتضمن فتاوى تكفيرية في معرض القاهرة الدولي للكتاب

بالصور

لماذا تزداد دهون البطن بعد الأربعين عند النساء؟

طريقة عمل سمان بالفريك زي المطاعم.. وصفة فخمة بطعم لا يُقاوم في البيت

وفاة الفنان الأمريكي روبرت دوفال

روبرت دوفال

يحمي من سرطان المعدة.. نوع خضار يمنع أمراضا خطيرة إذا تناولته يوميا

البصل

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: أن تكون بلا دين !!

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: صمتٌ لا يحتمل التأجيل

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: ميزان القوى بين ترميم السيادة وتهاوي القيم

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نسمات الخير

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة الإسلامية بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: إن الله لا يصلح عمل المفسدين

