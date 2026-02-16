مدير الجامع الأزهر: مصر منبع النور ومهمتنا تحصين العقول بالمنهج الوسطي

افتتح الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، يرافقه عدد من قيادات الأزهر، مجمع الرواق الأزهري بمنطقة «المظلات»، وخلال الافتتاح، أكد الدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، أن هذا الصرح العلمي يمثل حلقة جديدة في سلسلة أروقة الجامع الأزهر، التي تحمل عبر القرون أمانة نشر نور العلم، وحماية الفكر الوسطي من الانحراف.

وأوضح مدير عام الجامع الأزهر، أن التوسعات التي يشهدها الرواق الأزهري تأتي استجابة للتحديات الفكرية المعاصرة، مشيراً إلى أن الرواق أصبح متاحاً في 27 محافظة على مستوى الجمهورية، تسهيلا على الراغبين في دراسة العلم الشرعي.

وبين مدير الجامع الأزهر، إن هناك فلسفة للتوسع في فروع الرواق الأزهري وهي: إتاحة فرصة تعلم العلوم الشرعية على أيدي علماء الأزهر الشريف، بما يضمن سلامة الفهم وصحة المنهج، وربط الأجيال بجذورهم العلمية، وترسيخ الانتماء للهوية الأزهرية الوسطية.

وأكد أن هذا التوسع لا يقتصر على الجانب التعليمي فحسب، بل يشمل تقديم برامج نوعية، تسعى إلى بناء الوعي الرشيد، ومواجهة الأفكار المتطرفة والشائعات.