يتزايد بحث المواطنين عن خطوات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية موتوسيكل لأول مرة، في ظل التيسيرات التي أقرتها وزارة الداخلية لتسهيل الإجراءات، مع الالتزام بالشروط والضوابط القانونية المنظمة لإصدار الرخص.

يشترط للحصول على رخصة قيادة دراجة نارية في مصر ألا يقل عمر المتقدم عن 18 عاما، وأن يكون حاصلا على مؤهل دراسي أو شهادة محو أمية، مع تقديم شهادتين طبيتين إحداهما للباطنة والأخرى للنظر، إضافة إلى 4 صور شخصية حديثة وبطاقة رقم قومي سارية.

كما يتعين على المتقدم التوجه إلى وحدة المرور التابع لها محل إقامته، وشراء نموذج 256، واجتياز الاختبارين النظري والعملي، وسداد الرسوم المقررة والتي تبلغ في المتوسط نحو 1160 جنيها.

شروط استخراج رخصة موتوسيكل

تتضمن الشروط الأساسية لاستخراج الرخصة ما يلي

ألا يقل عمر طالب الرخصة عن 18 عاما.

الحصول على شهادة إتمام مرحلة دراسية أو شهادة محو الأمية.

اجتياز الاختبار الفني للقيادة واختبار قواعد وآداب المرور.

ألا يكون قد صدر ضد المتقدم أحكام جنائية أو سبق اتهامه في قضايا مخلة.

اجتياز اختبار الإشارات والاختبار العملي داخل وحدة المرور.

هل يمكن استخراج رخصة دراجة نارية في سن 16 عاما



لا يسمح باستخراج رخصة قيادة دراجة نارية لمن هم دون 18 عاما، إذ تشترط وزارة الداخلية بلوغ السن القانونية واستيفاء باقي الشروط المعتمدة.

الأوراق المطلوبة لاستخراج رخصة الموتوسيكل

بطاقة رقم قومي سارية أو جواز سفر.

شهادتا الباطنة والنظر موضح بهما فصيلة الدم.

شهادة المؤهل الدراسي أو محو الأمية.

شراء نموذج 256 من وحدة المرور المختصة.

مدة استخراج الرخصة

لا تستغرق إجراءات استخراج رخصة قيادة دراجة نارية أكثر من ساعة تقريبا داخل وحدة المرور، بداية من إجراء الكشف الطبي واجتياز الاختبارات وحتى سداد الرسوم واستلام الرخصة.

رسوم استخراج رخصة دراجة نارية



الكشف الطبي 285 جنيها، الملف 30 جنيها، نموذج رخصة لأول مرة 160 جنيها، حافظة البيانات 185 جنيها، ضريبة 150 جنيها، رسوم استخراج الرخصة 350 جنيها، نموذج مرور 256 بقيمة 6.5 جنيه، نموذج اختبار شهري 10 جنيهات، ليصل إجمالي التكلفة التقريبية إلى 1160 جنيها.

خطوات استخراج رخصة دراجة نارية

1. التوجه إلى إدارة المرور المختصة وفقا لمحل الإقامة المدون في بطاقة الرقم القومي.

2. سداد الرسوم المقررة.

3. استيفاء وملء البيانات المطلوبة في النماذج.

4. التوجه إلى قسم التصوير لتسجيل البيانات.

5. تسليم حافظة البيانات للموظف المختص لاستكمال الإجراءات واستلام الرخصة بعد اجتياز الاختبارات.