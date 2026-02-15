قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أرخص سيارة موديل 2021 في سوق المستعمل.. كم سعرها؟

سوزوكي إسبريسو
سوزوكي إسبريسو
صبري طلبه

تُعد سوزوكي إسبريسو من أرخص السيارات المقدمة في سوق المستعمل وسط موديلات 2021، والتي اشتهرت أيضًا بالجانب الاقتصادي في معدل استهلاك الوقود.

وظهرت السيارة إسبريسو في سوق المستعمل بسعر يبلغ 400 ألف جنيه، بعد أن قطعت عدد بسيط من الكيلومترات، بالإضافة إلى مفهوم الفبريكا بالكامل.

وننصح المقبلين على الشراء بمقارنة حالة السيارة بأسعار السوق، بالإضافة إلى أهمية الكشف الفني الشامل، للتأكد من سلامة المحرك وآلات الجر، إلى جانب التقنيات الداخلية وحالة الطلاء داخليًا وخارجيًا.

سوزوكي إسبريسو

تصميم سوزوكي إسبريسو

تنتمي السيارة إلى فئة الهاتشباك الصغيرة ذات الطابع العملي، حيث تأتي بطول يبلغ 3565 مم، وعرض 1520 مم، وارتفاع 1549 مم، وترتكز إسبريسو على قاعدة عجلات بطول 2380 مم، مع خلوص أرضي يصل إلى 180 مم، كما توفر مساحة تخزين خلفية تبلغ 239 لترا.

محرك سوزوكي إسبريسو

تعتمد السيارة على محرك صغير بسعة 1000 سي سي، قادر على توليد قوة تصل إلى 67 حصاناً، مع عزم دوران يبلغ 90 نيوتن متر، ويرتبط هذا المحرك بناقل حركة مانيوال خماسي النقلات، مع تقنية الجر الأمامية، واستهلاك للوقود يقدر بـ 4.6 لتر من البنزين لكل 100 كيلومتر.

سوزوكي إسبريسو

تجهيزات سوزوكي إسبريسو

تضم سوزوكي إسبريسو 2021 مجموعة من التجهيزات التي تغطي المتطلبات الأساسية للقيادة اليومية، حيث زُودت السيارة بنظام إنذار للحماية، ونوافذ كهربائية أمامية، بالإضافة إلى خاصية التحكم عن بعد لفتح وإغلاق الأبواب، وقفل مركزي، ومكيف هواء يدوي، ونظام صوتي ترفيهي.

سوزوكي إسبريسو

وحصلت السيارة على نظام المكابح المانعة للانغلاق ABS، الذي يساعد على الحفاظ على التحكم أثناء الكبح المفاجئ، إلى جانب وسادة هوائية أمامية للحماية، مع إضاءة داخلية، ومفهوم رباعي الأبواب، ومصابيح أمامية حادة الشكل، شبكة متعددة الفتحات الهوائية.

