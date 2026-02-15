مصدر بالإفتاء: تأجيل احتفالية جوائز دولة التلاوة والاقتصار على إعلان رؤية هلال رمضان فقط

كشف مصدر بدار الإفتاء المصرية، لصدى البلد، عن عدم وجود فقرة لتوزيع الجوائز على الفائزين في برنامج دولة التلاوة وفقرة جوائز دولة التلاوة تم تأجيلها.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء رؤية هلال شهر رمضان مساء يوم الثلاثاء القادم 29 شعبان 1447 هـ، 17 فبراير 2026م.

ووفقاً للحسابات الفلكية، فإن موعد شهر رمضان فلكيا من المقرر أن يكون يوم الخميس 19 فبراير 2026، وسيبقى الهلال الجديد لمدة 33 دقيقة بعد غروب شمس يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 37 دقيقة ويبقى في سماء باقي محافظات الجمهورية لمدة تتراوح بين (34:37 دقيقة).

ومن المقرر أن تعقد وزارة الأوقاف غدا الاثنين مؤتمر صحفي للإعلان عن تفاصيل احتفالية برنامج "دولة التلاوة" ويعقد المؤتمر في مسجد مصر الكبير في العاصمة الجديدة.

نتيجة الحلقة قبل الأخيرة من دولة التلاوة

وجاءت نتيجة لجنة التحكيم للفائزين في الحلقة قبل الأخيرة من برنامج دولة التلاوة على النحو التالي:

أحمد محمد علي: 273

أشرف سيف: 272

محمد أحمد حسن: 271

محمد محمد كامل: 273

محمد القلاجي: 274