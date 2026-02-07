خطف قلوبنا بصوته | سامح حسين يتغزل في الطفل عمر متسابق دولة التلاوة

اشاد الفنان سامح حسين بالمتسابق "عمر علي" متسابق برنامج دولة التلاوة الذي قدم أداءً أكثر من رائع في حلقته الاستثنائية أمس، وقد استطاع أن يخطف ليس انتباهنا فحسب، بل قلوبنا أيضًا.

سامح حسين

ونشر الفنان سامح حسين عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورة تجمعه بالموهبة عمر علي وعلق قائلًا: "من أول لحظة رأيناه فيها في دولة التلاوة، وهو استطاع أن يخطف ليس انتباهنا فحسب، بل قلوبنا أيضًا بصوته الجميل وتلاوته المُحكمة، وبحضوره القوي، وبثقته في نفسه وثباته الانفعالي، وقبل كل هذا ببشاشته والقبول الذي زرعه الله فيه".

وأضاف: "عمر نموذج للطفل المصري الجميل المبدع الذي يقدم دليلًا للعالم كله بأن مصر ولادة وغنية بأبنائها، وكما قال كل الناس، القرآن الكريم نزل في مكة وقُرئ في مصر، يعني سنظل طول عمرنا "دولة التلاوة". اليوم مصر كلها فرحانة بعمر كأنه ابن كل بيت من بيوتنا، وأنا أيضًا سعيد جدًا به، وأنتظر منه الكثير جدًا، وأعلم أنه إن شاء الله ينتظره مستقبل يفرح القلب".

واختتم: "ألف مبروك يا حبيبي، ويا رب دائمًا في نجاح، واسمك يُضاف لأسماء عظماء مدارس التلاوة المصرية، الشيخ رفعت والشيخ الحصري والشيخ عبد الباسط وغيرهم وغيرهم".