سامح حسين يعلن عرض الجزء الثاني من قطايف في رمضان 2026 | خاص

أعلن الفنان سامح حسين عن عرض الجزء الثاني من برنامجه «قطايف» خلال شهر رمضان 2026، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه الجزء الأول عند عرضه.

وفي لقاء خاص لموقع صدى البلد الإخباري، عبّر سامح حسين عن سعادته بردود فعل الجمهور، مؤكدًا أن البرنامج يهدف إلى تقديم محتوى بسيط وهادف يدخل إلى القلوب بسهولة.

وقال سامح حسين: «بهدي النجاح ده للجمهور، وحبيت أعمل حاجة بسيطة تدخل القلب ونكسب بيها ثواب»، مشيرًا إلى أن «قطايف» يعتمد على القيم الإنسانية والرسائل الإيجابية التي تلامس الحياة اليومية للمشاهدين.

ويترقب الجمهور عرض الجزء الجديد من البرنامج خلال الموسم الرمضاني المقبل، خاصة بعد حالة التفاعل الواسعة التي حظي بها العمل على مواقع التواصل الاجتماعي.



https://youtube.com/shorts/ztuL1kL_lG4?si=F73lZQrjEnE7H4qG