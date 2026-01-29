قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإعلان يقترب .. تفاصيل جديدة بشأن انتقال حمزة عبد الكريم إلى برشلونة
تحتاج شرائح ومسامير .. تدخل جراحي بعد تعرض سوسن بدر لـ كسر في الفخذ
في الجونة .. مهيب يكشف المستور بأزمة إمام عاشور مع الأهلي
سالزبورج يتقدم على أستون فيلا بهدف نظيف بالشوط الأول بالدوري الأوروبي
الثلاثاء المقبل.. البنك المركزي يرد 102.6 مليار جنيه سيولة سحبها من البنوك
قرار غير مسبوق .. الصومال يغلق مجاله الجوي أمام طائرات شركة إسرائيلية
فوضى أمنية بمطار أمريكي .. أردني يثير الذعر ويصعد طائرة بتذكرة ملغاة
ابن الأصول مع ميرنا وليد ومصطفى شوقي يرفع شعار كامل العدد على مسرح ميامي | صور
متحدث الوزراء : تخفيضات معارض أهلا رمضان خلال الشهر الكريم تصل لـ25%
ظاهرة كونية .. إبراهيم عيسى: عمرو دياب أهم من عبد الحليم حافظ
الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة
لحظات الرعب| أهالي الزرايب يروون لصدى البلد تفاصيل حريق منشأة ناصر: تراكم المخلفات السبب
أخبار البلد

الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة

حالة الطقس في مصر
حالة الطقس في مصر
نورهان خفاجي

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة 30 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يسود الطقس غدا أجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، بينما يعود ليصبح باردًا ليلًا على معظم الأنحاء.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 21 – الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة

ويشهد الطقس غدا، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس غدا والملاحة البحرية مضطربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.

الطقس الطقس غدا هيئة الأرصاد درجات الحرارة

