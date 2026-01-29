الطقس غدا.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة والملاحة البحرية مضطربة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، توقعاتها لحالة الطقس غدا الجمعة 30 يناير 2026، مشيرة إلى ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح بين 2 إلى 3 درجات مئوية.

بحسب هيئة الأرصاد الجوية، يسود الطقس غدا أجواء باردة خلال ساعات الصباح الباكر، يميل إلى الدفء نهارًا، بينما يعود ليصبح باردًا ليلًا على معظم الأنحاء.

ارتفاع طفيف في درجات الحرارة غدا

حول درجات الحرارة غدا المتوقعة، خلال حالة الطقس غدا، تكون كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 24 – الصغرى 15 درجة

السواحل الشمالية: العظمى 21 – الصغرى 13 درجة

شمال الصعيد: العظمى 25 – الصغرى 10 درجات

جنوب الصعيد: العظمى 26 – الصغرى 12 درجة

ويشهد الطقس غدا، نشاط للرياح على مناطق من السواحل الشمالية والقاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال ووسط سيناء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة خاصة على المناطق المكشوفة.

حالة الطقس غدا والملاحة البحرية مضطربة

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من اضطراب حركة الملاحة البحرية خلال الطقس غدا على بعض مناطق السواحل، خاصة السلوم ومطروح والعلمين والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، حيث تتراوح سرعة الرياح بين 40 و60 كم/س، مع ارتفاع الأمواج من 2.5 إلى 3 أمتار.

وأكدت الهيئة أن هذه التوقعات تصدر وفقًا لأحدث خرائط الطقس، مع متابعة مستمرة للحالة الجوية، داعية المواطنين والجهات المعنية إلى اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار المحتملة للظواهر الجوية المتوقعة.