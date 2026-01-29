بهلول جابهم من المحافظات ودخّلهم السجن | جريمة صادمة في البحر الأحمر

قررت نيابة القصير الجزئية جنوب محافظة البحر الأحمر حبس عدد من المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة عرضهم على محكمة القصير الجزئية للنظر في أمر تجديد الحبس.

جاء ذلك على خلفية تورطهم في واقعة صيد القرش الحوتي المعروف باسم «بهلول»، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض، وأحد أبرز عناصر الجذب السياحي بالبحر الأحمر.

كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والعرض على النيابة فور ضبطه، في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنح شلاتين، والخاصة بواقعة صيد القرش الحوتي داخل نطاق إحدى المحميات الطبيعية بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مركب الصيد المستخدم في ارتكاب الواقعة، وإيداعه لدى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحين صدور قرار آخر بشأنه، كما قررت التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بمخزن مضبوطات الشرطة على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا من وزارة البيئة، ممثلة في محميات البحر الأحمر، يفيد بقيام عدد من الصيادين بصيد القرش الحوتي داخل نطاق محمية طبيعية، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وعلى الفور، جرى التنسيق بين الجهات المعنية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والمركب المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مصادر بمحميات البحر الأحمر أن صيد القرش الحوتي يُعد جريمة بيئية جسيمة، نظرًا لما يتمتع به هذا الكائن من أهمية بيئية واقتصادية وسياحية كبيرة، لافتة إلى أن القرش الحوتي يُعرف بين الغواصين والسائحين بلقب «صديق الغواصين» لطبيعته المسالمة ودوره في دعم السياحة البيئية وسياحة الغوص.

وأضافت المصادر أن هذا الكائن مُدرج ضمن قائمة الكائنات المهددة بالانقراض وفق الاتفاقيات الدولية، ويحظر صيده أو التعرض له بأي شكل من الأشكال، سواء داخل المحميات الطبيعية أو خارجها، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي اعتداء على الحياة البحرية.

وشددت محميات البحر الأحمر على أن مثل هذه الوقائع تمثل تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي في البحر الأحمر، أحد أكثر البحار تنوعًا بيولوجيًا على مستوى العالم، محذرة من أن استمرار الانتهاكات البيئية قد يؤدي إلى خسائر طويلة المدى تمس قطاع السياحة البيئية ومصادر رزق الآلاف من العاملين في أنشطة الغوص والسياحة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار تشديد الرقابة البحرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على الثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة.في واقعة صيد القرش الحوتي داخل محمية طبيعية جنوب البحر الأحمر

قررت نيابة القصير الجزئية جنوب محافظة البحر الأحمر حبس عدد من المتهمين أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة عرضهم على محكمة القصير الجزئية للنظر في أمر تجديد الحبس، وذلك على خلفية تورطهم في واقعة صيد القرش الحوتي المعروف باسم «بهلول»، أحد الكائنات البحرية النادرة والمهددة بخطر الانقراض، وأحد أبرز عناصر الجذب السياحي بالبحر الأحمر.

كما أصدرت النيابة قرارًا بضبط وإحضار متهم آخر مقيم بمحافظة كفر الشيخ، والعرض على النيابة فور ضبطه، في إطار التحقيقات الجارية في القضية رقم 44 لسنة 2026 جنح شلاتين، والخاصة بواقعة صيد القرش الحوتي داخل نطاق إحدى المحميات الطبيعية بمنطقة برنيس جنوب البحر الأحمر.

وقررت النيابة استمرار التحفظ على مركب الصيد المستخدم في ارتكاب الواقعة، وإيداعه لدى جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية لحين صدور قرار آخر بشأنه، كما قررت التحفظ على السلاح الأبيض المضبوط بمخزن مضبوطات الشرطة على ذمة القضية.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي الأجهزة المختصة بلاغًا من وزارة البيئة، ممثلة في محميات البحر الأحمر، يفيد بقيام عدد من الصيادين بصيد القرش الحوتي داخل نطاق محمية طبيعية، بالمخالفة للقوانين والاتفاقيات الدولية المعنية بحماية الكائنات البحرية المهددة بالانقراض.

وعلى الفور، جرى التنسيق بين الجهات المعنية، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين والمركب المستخدم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وإحالة الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وأكدت مصادر بمحميات البحر الأحمر أن صيد القرش الحوتي يُعد جريمة بيئية جسيمة، نظرًا لما يتمتع به هذا الكائن من أهمية بيئية واقتصادية وسياحية كبيرة، لافتة إلى أن القرش الحوتي يُعرف بين الغواصين والسائحين بلقب «صديق الغواصين» لطبيعته المسالمة ودوره في دعم السياحة البيئية وسياحة الغوص.

وأضافت المصادر أن هذا الكائن مُدرج ضمن قائمة الكائنات المهددة بالانقراض وفق الاتفاقيات الدولية، ويحظر صيده أو التعرض له بأي شكل من الأشكال، سواء داخل المحميات الطبيعية أو خارجها، مشددة على أن الوزارة لن تتهاون في تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات الرادعة ضد أي اعتداء على الحياة البحرية.

وشددت محميات البحر الأحمر على أن مثل هذه الوقائع تمثل تهديدًا مباشرًا للتوازن البيئي في البحر الأحمر، أحد أكثر البحار تنوعًا بيولوجيًا على مستوى العالم، محذرة من أن استمرار الانتهاكات البيئية قد يؤدي إلى خسائر طويلة المدى تمس قطاع السياحة البيئية ومصادر رزق الآلاف من العاملين في أنشطة الغوص والسياحة.

وأكدت الجهات المعنية استمرار تشديد الرقابة البحرية، وتعزيز التنسيق بين مختلف الأجهزة، إلى جانب رفع مستوى الوعي البيئي لدى الصيادين، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد المخالفين، حفاظًا على الثروات الطبيعية وحماية حقوق الأجيال القادمة.