سجن ترامب ونتنياهو.. راش درويش المرشح الديمقراطي السابق للكونجرس بعد حصوله على جائزة الأوسكار
مواعيد المترو والقطار الكهربائي في عيد الفطر 2026
حادث غامض في جنوب لبنان.. جندي إسرائيلي يُصاب بنيران غير معادية
القدس تحت الخطر .. شظايا صواريخ تسقط قرب الأقصى وكنيسة القيامة
قطر تدين الاستهداف الإيراني ومقتل شخص في الإمارات وتؤكد تضامنها معها
كاف يفحص شكوى الترجي ضد لاعب الأهلي ياسر إبراهيم بعد أحداث مباراة دوري الأبطال
للمرة الـ12.. فيفا يوقف قيد الزمالك بسبب مستحقات مالية
الصحة اللبنانية: ارتفاع عدد القتلى إلى 886 شخصا.. و2141 جريحا
البحرين: استمرار تدفق الإمدادات الغذائية للسوق المحلية
اليابان تبدأ الإفراج عن احتياطياتها النفطية بسبب الأزمة الإيرانية
بعد شائعة وفاته| فيديو لنتنياهو في مقهى يثير عاصفة من الشكوك حول حقيقته.. وخبير سيبراني يحسم الجدل
بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ترامب: القوات الأمريكية دمرت قدرات إيران الجوية والبحرية واستهدفت أكثر من 7000 موقع

ترامب
ترامب
فرناس حفظي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات واسعة على إيران، استهدفت خلالها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات، إضافة إلى مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار ترامب إلى أن الضربات استهدفت أكثر من 7000 موقع في أنحاء مختلفة من إيران، شملت في معظمها مواقع تجارية وعسكرية، مؤكداً أن البحرية الإيرانية تكبدت خسائر كبيرة حيث تم إغراق العديد من السفن.

وأوضح أن القوات الأمريكية دمرت أكثر من 30 زورقاً إيرانياً مخصصاً لزرع الألغام البحرية، مضيفاً أن مضيق هرمز قد يشهد محاولات لزرع الألغام، لكنه شدد على أن واشنطن لا تملك معلومات مؤكدة عن حدوث ذلك حتى الآن.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن هذه الخطوة ستكون "بمثابة انتحار".

وأكد ترامب أن إيران فقدت جزءاً كبيراً من مخزونها من الصواريخ؛ بعد استهداف مواقع التصنيع، موضحا أن الهجمات أدت إلى انخفاض إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 90%، وهجمات الطائرات المسيّرة بنسبة 95%.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية مستمرة من عدة اتجاهات وبشكل متواصل، معبراً عن انتقاده للدول التي تعتمد عليها الولايات المتحدة دون تقديم الدعم المطلوب، واصفاً الوضع الحالي في إيران بأنه "أفضل مما كان قبل أسبوعين".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في استهداف أنابيب النفط في جزيرة خارِك الإيرانية، لكنها قادرة على فعل ذلك إذا اقتضت الحاجة، محذراً من أن هذا الوضع قد يتغير "بمجرد كلمة منه".

واختتم ترامب حديثه، بالقول: إن الضربات الأمريكية "كان ينبغي القيام بها منذ سنوات عديدة"، مؤكداً أن الهدف هو تراجع قدرات إيران الهجومية، وتأمين حرية الملاحة في المنطقة.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القوات الأمريكية إيران سلاح الجو مضيق هرمز

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

نزل 800 جنيه في يوم وليلة| تراجع كبير بـ سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 مفاجأة

ارشيفية

رفضت ممارسة الرذيلة معه.. طباخ يهشم رأس سيدة ويحاول التخلص من جثتها بالوراق

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية ترسل سفنا حربية ردا على تصريحات ترامب

توتر في مضيق هرمز.. كوريا الجنوبية تدرس إرسال سفن حربية ردا على تصريحات ترامب

احمد موسي

فساد في فساد.. أحمد موسى يهاجم حكم مباراة الأهلي والترجي التونسي

سعر الذهب في مصر

أسعار الذهب الآن في مصر .. انخفاض يضرب عيار 21

هالة فاخر

هالة فاخر : كنت لازم أخلع الحجاب من أجل عيالي

أموال

رسميا وخلال ساعات.. صرف مرتب شهر مارس 2026.. وهذه حالات الجمع بين الدخل والمعاش

رؤية الهلال

العيد الجمعة ولا السبت؟ الإفتاء: استطلاع هلال شهر شوال الخميس

سفير الصين بالقاهرة

سفير الصين بالقاهرة: بكين مستعدة للعمل مع مصر لتعميق التعاون المشترك

طارق النبراوي نقيب المهندسين

نقابة المهندسين نموذج مشرف للديمقراطية.. النبراوي يعلق على تتويج محمد عبد الغني نقيبًا

الرئيس السيسى يشدد على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين

الرئيس السيسى يشدد على الموقف المصري الرافض للاعتداءات الإيرانية على البحرين

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

سمكة ذهبية
سمكة ذهبية
سمكة ذهبية

سعر ميتسوبيشي اتراج 2014 المستعملة

ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج
ميتسوبيشي اتراج

الشباب والرياضة بالشرقية تتابع الاستعدادات النهائية لإقامة صلاة عيد الفطر المبارك

الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية
الشباب والرياضة بالشرقية

قبل العيد.. صابون الصبار يعالج مشاكل البشرة

\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة
\ قبل العيد.. صابون الصيار يعالج مشاكل البشرة

سمكة ذهبية

بلوب الذهبية.. أول سمكة في التاريخ تقود سيارة وتدخل جينيس.. فيديو

اعترافات المتهمة

اعترافات صادمة في قضية عروس بورسعيد .. ماذا قالت المتهمة؟

تامر عبد المنعم

بعد تداول تصريح 13 زيجة .. تامر عبدالمنعم يكشف الحقيقة

تصريحات محمود عزب

مرهق وبطيء.. محمود عزب يكشف كواليس وصعوبات تصوير مسلسل «الست موناليزا»

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: في عيدها .. تحية للدبلوماسية المصرية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لعنة نتنياهو

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: العدوان الإيراني على الخليج طعنة في خاصرة الأمة العربية

الكاتبة الصحفية: هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رودامون

سيد الضبع

سيد الضبع يكتب: هل ما نعيشه اليوم هو الأصعب؟ أم أن المصريين واجهوا ما هو أقسى في الحروب؟

المزيد