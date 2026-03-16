ترامب: القوات الأمريكية دمرت قدرات إيران الجوية والبحرية واستهدفت أكثر من 7000 موقع

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن القوات الأمريكية نفذت ضربات واسعة على إيران، استهدفت خلالها سلاح الجو والبحرية ومنظومات الدفاع الجوي والرادارات، إضافة إلى مواقع تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة.

وأشار ترامب إلى أن الضربات استهدفت أكثر من 7000 موقع في أنحاء مختلفة من إيران، شملت في معظمها مواقع تجارية وعسكرية، مؤكداً أن البحرية الإيرانية تكبدت خسائر كبيرة حيث تم إغراق العديد من السفن.

وأوضح أن القوات الأمريكية دمرت أكثر من 30 زورقاً إيرانياً مخصصاً لزرع الألغام البحرية، مضيفاً أن مضيق هرمز قد يشهد محاولات لزرع الألغام، لكنه شدد على أن واشنطن لا تملك معلومات مؤكدة عن حدوث ذلك حتى الآن.

وحذر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، من أن هذه الخطوة ستكون "بمثابة انتحار".

وأكد ترامب أن إيران فقدت جزءاً كبيراً من مخزونها من الصواريخ؛ بعد استهداف مواقع التصنيع، موضحا أن الهجمات أدت إلى انخفاض إطلاق الصواريخ الباليستية بنسبة 90%، وهجمات الطائرات المسيّرة بنسبة 95%.

وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أن الضربات العسكرية الأمريكية مستمرة من عدة اتجاهات وبشكل متواصل، معبراً عن انتقاده للدول التي تعتمد عليها الولايات المتحدة دون تقديم الدعم المطلوب، واصفاً الوضع الحالي في إيران بأنه "أفضل مما كان قبل أسبوعين".

وأضاف ترامب أن الولايات المتحدة لم تكن ترغب في استهداف أنابيب النفط في جزيرة خارِك الإيرانية، لكنها قادرة على فعل ذلك إذا اقتضت الحاجة، محذراً من أن هذا الوضع قد يتغير "بمجرد كلمة منه".

واختتم ترامب حديثه، بالقول: إن الضربات الأمريكية "كان ينبغي القيام بها منذ سنوات عديدة"، مؤكداً أن الهدف هو تراجع قدرات إيران الهجومية، وتأمين حرية الملاحة في المنطقة.