وول ستريت جورنال: إيران تعمل على نقل النفط عبر السكك الحديدية إلى الصين

أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية، بأن إيران تبحث بدائل لكسر الحصار الأمريكي على موانئها ومن بين هذه الخيارات منها تفعيل السكك الحديد.

وأوضحت وول ستريت جورنال، أن إيران تبحث إرسال بعض نفطها إلى الصين عبر القطارات، إلى جانب استيراد المواد الغذائية من القوقاز وباكستان.

وأشارت الصحيفة، إلى أن أجهزة الأمن الإيرانية تقول إن 40% من التجارة يمكن إبعادها عن الموانئ المحاصرة.

ولفتت إلى أن المتشددون في النظام الإيراني يدعون إلى شنّ حرب استباقية لرفع أسعار النفط والضغط على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث يعتبرون الحصار البحري عملاً عسكرياً يستدعي الرد.