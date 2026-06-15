بدون حقن.. طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود

قدمت خبيرة التجميل رشا شلباية عبر صفحتها على الفيسبوك، طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود وإعطاء البشرة مظهراً ممتلئاً.
طريقة عمل ماسك الخميرة لنفخ الخدود
المكونات:
ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.
ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي.
ملعقة كبيرة من الزبادي (الياغورت).
بضع قطرات من ماء الورد (اختياري).
طريقة التحضير:
اخلطي الخميرة مع الزبادي جيداً.
أضيفي العسل وماء الورد وامزجي حتى تحصلي على خليط متجانس.
اتركي الخليط لمدة 5 دقائق حتى تتفاعل الخميرة.
طريقة الاستعمال:
نظفي الوجه جيداً.
ضعي الماسك على الخدود والوجه مع تجنب منطقة العينين.
اتركيه لمدة 15–20 دقيقة.
اغسلي الوجه بالماء الفاتر ثم رطبيه بكريم مناسب.
كرري الوصفة مرتين أسبوعياً