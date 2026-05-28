الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

10 مواد طبيعية لتفتيح البشرة وعلاج الخطوط التعبيرية

اسماء محمد

يعد تفتيح البشرة بطريقة آمنة من أكثر الأشياء التى تبحث عنها الكثير من النساء والفتيات ويعد استخدام المواد الطبيعية أفضل وسيلة لتحقيق هذا الهدف.

ووفقا لموقع healthcarebeauty فإن هناك مواد طبيعية تساعد فى تفتيح البشرة بشكل طبيعي لن تتوقعها.
 

فيتامين سي 

يُعدّ فيتامين سي من أكثر المكونات شيوعاً لتفتيح البشرة ويساعد هذا المضاد للأكسدة القوي على إزالة البقع الداكنة، وتوحيد لون البشرة، وتحسين إشراقتها الطبيعية كما أنه يعزز إنتاج الكولاجين، مما يجعل البشرة أكثر تماسكاً ويقلل من علامات الشيخوخة.

الصبار

يُعرف الصبار بخصائصه المهدئة والمرطبة فهو يساعد على تهدئة البشرة المتهيجة ويعزز تجديدها كما يُمكن للصبار أن يُخفف البقع الداكنة والتصبغات، مما يمنح بشرتكِ مظهراً أكثر إشراقاً ونقاءً مع مرور الوقت.

الصبار

زيت العرقسوس

يعد زيت العرقسوس مُفتّح طبيعي للبشرة حيث يعمل عن طريق تثبيط إنتاج الميلانين، المُسبّب للبقع الداكنة وهو فعّال بشكل خاص في علاج فرط التصبغ وبهتان البشرة، كما أنه لطيف بما يكفي للبشرة الحساسة.

الكركم

الكركم مكون تقليدي في مجال العناية بالبشرة، وقد استُخدم لقرون ويعمل مركبه النشط، الكركمين، على تقليل إنتاج الميلانين ويساعد في علاج التصبغات، مما يمنح البشرة إشراقة طبيعية كما أنه يتمتع بخصائص مضادة للالتهابات تُهدئ البشرة المتهيجة.

مستخلص الشاي الأخضر

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة التي تحمي البشرة من أضرار البيئة فهو يساعد على تفتيح البشرة عن طريق تقليل الالتهاب ومكافحة الجذور الحرة المسببة للبهتان كما يتميز مستخلص الشاي الأخضر بخصائص مهدئة تُفيد أصحاب البشرة الحساسة.

 

 إنزيم البابايا

يحتوي البابايا على البابين، وهو إنزيم يساعد على تقشير البشرة عن طريق إزالة خلايا الجلد الميتة وهذا المقشر الطبيعي يُحسّن ملمس البشرة ويكشف عن بشرة أكثر إشراقًا وتجانسًا فهو مثالي لمن يرغبون في تحسين نضارة بشرتهم بطريقة طبيعية.

 زيت الورد

زيت الورد غني بفيتاميني أ و سي لذا يعد مكونًا ممتازًا آخر لتفتيح البشرة فهو يساعد على تقليل ظهور البقع الداكنة والخطوط الدقيقة والتجاعيد يمتصه الجلد بسهولة ويغذيه من الداخل، ليتركه ناعمًا ومتألقًا.

 العسل

العسل مرطب طبيعي، فهو يحبس الرطوبة ويحافظ على ترطيب البشرة كما أنه يتميز بخصائص تقشير لطيفة تساعد على إزالة خلايا الجلد الميتة، لتكشف عن بشرة نضرة ومشرقة وبفضل خصائصه المضادة للبكتيريا، يُعد العسل خيارًا مثاليًا لمن يعانون من حب الشباب.

مستخلص الليمون

يُعدّ الليمون غنيًا بفيتامين سي وحمض الستريك، مما يجعله مُفتّحًا طبيعيًا وفعّالًا للبشرة ويُساعد مستخلص الليمون على تفتيح البقع الداكنة والتصبغات، مانحًا بشرتكِ مظهرًا نضرًا ومتجددًا ومع ذلك، ونظرًا لتركيزه العالي، يُنصح باستخدامه باعتدال مع الحرص دائمًا على وضع واقي الشمس بعده.

 الخيار

يتميز الخيار بمحتواه العالي من الماء، مما يجعله مهدئاً رائعاً للبشرة فهو يساعد على تقليل الانتفاخ، وترطيب البشرة، وتحسين نضارتها كما يحتوي الخيار على مضادات الأكسدة التي تساعد في إصلاح تلف البشرة، مما يجعله إضافة ممتازة لروتين العناية بالبشرة لتفتيحها.

