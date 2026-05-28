العملات العربية تستقر في ثاني أيام العيد.. الريال السعودي 13.9 جنيها و الدينار الكويتي بـ170.23 جنيهًا

استقر سعر العملات العربية في ثاني أيام عيد الأضحي المبارك والمحدد اليوم الخميس 28-5-2026 داخل السوق الرسمية.
سعر العملات العربية
سجل متوسط سعر العملات العربية استقرارًا بالتوازي مع اجازة البنوك المصرية بدون تغيير.
سعر الريال السعودي
وسجل متوسط سعر الريال السعودي 13.91 جنيها للششراء و 13.95 جنيها للبيع.
سعر الدينار الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي 170.23 جنيها للشراء و 170.25 جنيها للبيع.
سعر الدرهم الإماراتي
وسجل سعر الدرهم الإماراتي 14.21 جنيها للشراء و 14.25 جنيها للبيع.
سعر الدينار البحريني
وبلغ سعر الدينار البحريني 138.49 جنيها للشراء و 138.9 جنيها للبيع.
سعر الريال العماني
وسجل سعر الريال العماني 135.62 جنيها للشراء و 136 جنيها للبيع.
سعر الريال القطري
ووصل سعر الريال القطري 14.32 جنيها للشراء و 14.36 جنيها للبيع.
سعر الدينار الأردني
وبلغ سعر الدينار الأردني 73.54 جنيها للشراء و 73.95 جنيها للبيع.