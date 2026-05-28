ضحيت بشبابي.. محمد صلاح يوجه رسالة للجماهير المصرية

وجه محمد صلاح، نجم ليفربول السابق، رسالة للجماهير المصرية بعد رحيله عن صفوف “الريدز” في نهاية الموسم، مؤكدًا أنه لم يحسم حتى الآن وجهته المقبلة، في انتظار الخطوة الأنسب لمسيرته خلال الفترة القادمة.

وقال محمد صلاح في تصريحات تلفزيونية: “لما خرجت من مصر على أوروبا كان من أحلامي إن الناس تحس إني عملت حاجة كويسة، ويقدروا يتعلموا منها”.

وتابع: “ضحيت بشبابي، ومفيش أكتر من كدة والموضوع كان صعب أوي والناس يمكن مشافتش دا، وإنك تضحي بلحظات شبابك علشان تفضل كويس وتتمرن 3 مرات شيء مش سهل”.

واختتم صلاح: “الحمد لله إني قدرت أعيشكم قصة خيالية، ولا أنا أو الناس ممكن كنا مفكرين إنها تكون موجودة، لكن عيشناها بأحسن صورة ممكن تتعاش، وإن شاء الله في المستقبل يكون فيه لاعبين يقدروا يعملوا اللي عملته وأحسن”.