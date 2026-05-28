حفلة غنائية.. تامر حسني يدعم منتخب مصر قبل ودية روسيا

شارك الفنان تامر حسني، منشورا جديد في أحدث ظهور عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، بشأن حفلة غنائية عقب مباراة مصر وروسيا الودية قبل منافسات كأس العالم.

وكتب تامر حسني عبر فيسبوك: "نازل إن شاء الله رايح ستاد القاهرة لبروڤة غنائي بعد ماتش مصر وروسيا اليوم، يلا كل حد مننا يدعم منتخبنا العظيم بطريقته هغني النهارده بعد الماتش إن شاء الله".

وكانت قد أثارت أسعار تذاكر حفل تامر حسني الجديد حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة الفئات الرسمية للحفل، التي وصلت أسعارها إلى مليون و250 ألف جنيه لبعض الفئات الخاصة.

وكشفت الصفحة المنظمة للحفل عن تنوع أسعار التذاكر لتناسب عدة فئات من الجمهور، حيث جاءت أعلى فئة تحت اسم «الصالة الملكية الفاخرة» بسعر مليون و250 ألف جنيه لـ20 فردًا، بينما بلغت قيمة تذكرة «صالة النخبة» 750 ألف جنيه لـ15 فردًا.

كما وصلت أسعار فئة «صالة الهيئة الفاخرة» إلى 250 ألف جنيه لـ12 فردًا، في حين جاءت تذاكر «صالة كبار الزوار» بسعر 75 ألف جنيه.