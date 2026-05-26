الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

تامر حسني يشارك دعاء مؤثرًا في يوم عرفة: «ملناش غيرك يارب»

تامر حسني
تامر حسني
باسنتي ناجي

نشر الفنان تامر حسني دعاءً مؤثرًا عبر صفحته الرسمية، عبّر فيه عن أمنياته بالرحمة والمغفرة في يوم عرفة، داعيًا الله أن يغفر للجميع ويبدّل السيئات حسنات، وأن يرزق الناس الخير والستر والطمأنينة.

تامر حسني 

وكتب تامر :"‏كنت قاعد بدعي من قلبي، ولقيت الدعاء طالع زي الشلال من غير ما أحضّره، قولت أشارككم بيه لاني حاسس كل حرف فيه يلا قولوه معايا، ومحدش يكسل عشان خاطري 

اللّهم لا تطوي يوم عرفه إلا وغفرت لنا جميعاً، ولأمواتنا يارب

بدّل سيئاتنا حسنات، يارب ، اكتب لنا

 عظمة حسن الخاتمه، يارب ، أكرمنا في أولادنا وبناتنا

واجعلهم أنجح وأطيب وأسعد وأنفع خلقك، يارب

اشفِ كل مريض فاهم إنه مش هيخف، أنت رب كن فيكون ورب الرحمه ، الطف بنا من أي متحكم بنا ويريد لنا السوء ونحن لا نعلمه ، ارحمنا من فتن الدنيا، وقوّينا على حسن عبادتك والثقه بك ، يارب ناس كتير أوي تايهه، خليك معاهم ورجّعهم تاني ليك ، يارب في ناس بتضلل الحق وبتقلب موازين الكون، انصرنا عليهم ،واسترنا بسترك ونصرك العظيم، واجعل كيدهم في نحورهم يارب ، يارب فرّح كل محتاج، ورجّع كل غايب، وألّف قلوبنا على بعض ، يارب قوّينا على فتنة السوشيال ميديا وشرّها، يارب قوّينا ودلّنا على من يحبنا حقاً، ونوّر بصيرتنا على كل من أراد بنا سوء ، دلّنا على خير الأصحاب، على خير الأفكار، على خير الطعام ، على خير الأعمال، على خير النوايا ، فرّح كل يائس يارب، وارزق كل محتاج، وكل واحد نفسه في شغل نولهوله، وكل بنت وشاب نفسهم يتجوزوا نولهالهم، وكل تعبان وصابر فرّح قلبه، وكل من يقول الحمدلله على الضرّاء قبل السرّاء يارب أسعد قلبه ،احفظ بلدنا يارب، وكل وطنا ، والناس أجمعين

ملناش غيرك يارب اللهم آمين آمين آمين".

وكانت قد أثارت أسعار تذاكر حفل تامر حسني الجديد حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة الفئات الرسمية للحفل، التي وصلت أسعارها إلى مليون و250 ألف جنيه لبعض الفئات الخاصة.

وكشفت الصفحة المنظمة للحفل عن تنوع أسعار التذاكر لتناسب عدة فئات من الجمهور، حيث جاءت أعلى فئة تحت اسم «الصالة الملكية الفاخرة» بسعر مليون و250 ألف جنيه لـ20 فردًا، بينما بلغت قيمة تذكرة «صالة النخبة» 750 ألف جنيه لـ15 فردًا.

كما وصلت أسعار فئة «صالة الهيئة الفاخرة» إلى 250 ألف جنيه لـ12 فردًا، في حين جاءت تذاكر «صالة كبار الزوار» بسعر 75 ألف جنيه.

وشهدت الفئات العادية تفاوتًا في الأسعار، إذ بلغ سعر تذكرة «منطقة الوقوف لكبار الزوار» 2500 جنيه، بينما سجلت تذكرة «الدائرة الذهبية» 2100 جنيه، ووصل سعر «الدخول العام» إلى 1050 جنيهًا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أسعار الحفل.

حفل تامر حسني 

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم برفقة المطرب ناصر يوم 29 مايو الجاري داخل El Arena، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهورهما.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية المنتظرة.

بالصور

طريقة تنظيف الكرشة وطهيها بشكل صحيح.. خطوات سهلة للتخلص من الرائحة والشوائب

