أسعار خيالية لحفل تامر حسني.. التذكرة تصل إلى مليون و250 ألف جنيه

أثارت أسعار تذاكر حفل تامر حسني الجديد حالة واسعة من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول قائمة الفئات الرسمية للحفل، التي وصلت أسعارها إلى مليون و250 ألف جنيه لبعض الفئات الخاصة.

وكشفت الصفحة المنظمة للحفل عن تنوع أسعار التذاكر لتناسب عدة فئات من الجمهور، حيث جاءت أعلى فئة تحت اسم «الصالة الملكية الفاخرة» بسعر مليون و250 ألف جنيه لـ20 فردًا، بينما بلغت قيمة تذكرة «صالة النخبة» 750 ألف جنيه لـ15 فردًا.

كما وصلت أسعار فئة «صالة الهيئة الفاخرة» إلى 250 ألف جنيه لـ12 فردًا، في حين جاءت تذاكر «صالة كبار الزوار» بسعر 75 ألف جنيه.

وشهدت الفئات العادية تفاوتًا في الأسعار، إذ بلغ سعر تذكرة «منطقة الوقوف لكبار الزوار» 2500 جنيه، بينما سجلت تذكرة «الدائرة الذهبية» 2100 جنيه، ووصل سعر «الدخول العام» إلى 1050 جنيهًا.

وتفاعل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع أسعار الحفل.

حفل تامر حسني

يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي ضخم برفقة المطرب ناصر يوم 29 مايو الجاري داخل El Arena، وسط حالة من الترقب والحماس بين جمهورهما.

ومن المقرر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل باقة متنوعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا كبيرًا وتفاعلًا واسعًا من الجمهور، إلى جانب عدد من المفاجآت الفنية المنتظرة.