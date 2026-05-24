أحمد سعد يقطع آخر خيط مع علياء بسيوني بعد إعلان الانفصال رسميًا

ألغى الفنان أحمد سعد وطليقته علياء بسيوني متابعتهما لبعضهما عبر تطبيق التواصل الاجتماعي إنستجرام، عقب إعلان انفصالهما رسميًا للمرة الثالثة خلال الأيام الأخيرة، الأمر الذي أثار حالة واسعة من التفاعل بين المتابعين على مواقع التواصل الاجتماعي.

وشهدت علاقة الثنائي خلال الفترة الماضية العديد من الأزمات والتقلبات، قبل أن يعودا لإعلان الانفصال مجددًا، خاصة بعد أكثر من محاولة للصلح والعودة عقب الطلاق في مناسبات سابقة.

طلاق أحمد سعد وعلياء بسيوني

كان أحمد سعد قد كشف في وقت سابق عن انتهاء علاقته بزوجته علياء بسيوني للمرة الثالثة، موضحًا أن الانفصال حدث منذ نحو ثلاثة أشهر، مؤكدًا بدء الإجراءات الرسمية الخاصة بالطلاق.

وأشار الفنان، من خلال حسابه الرسمي على إنستجرام، إلى أن علياء بسيوني لم تعد تتولى إدارة أعماله، لافتًا إلى أنه سيكشف قريبًا عن مدير أعماله الجديد، دون التطرق إلى تفاصيل إضافية بشأن أسباب الانفصال.

أعمال أحمد سعد

على جانب آخر، يواصل أحمد سعد التحضير لأعمال فنية جديدة، إذ يستعد للتعاون مجددًا مع المخرج طارق العريان بعد النجاحات التي جمعتهما خلال السنوات الماضية.

وتداول رواد مواقع التواصل صورًا جمعت أحمد سعد وطارق العريان خلال التحضير لعمل جديد، دون الإعلان رسميًا عن طبيعته، وسط تكهنات حول إمكانية تقديم مشروع سينمائي أو فيديو كليب جديد.

كما سبق وأعلن أحمد سعد استعداده لطرح 5 ألبومات غنائية دفعة واحدة، على أن يضم كل ألبوم 5 أغنيات، في خطوة مختلفة أثارت اهتمام جمهوره.