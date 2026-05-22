فتحت باب التكنهات حول عودتهما.. علياء بسيوني تروج لجولة أحمد سعد الغنائية في أمريكا الشمالية

حرصت علياء بسيوني، الزوجة السابقة للفنان أحمد سعد، علي الترويج لجولته الجديدة بأمريكا، علي حسابها علي موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وجاء الترويج لجولة الفنان أحمد سعد الجديدة، ليفتح باب التكهنات حول عودتهما مرة أخري، بعد ان اعلنا انفصالهما.

جولة أحمد سعد الغنائية ستكون في قارة أمريكا الشمالية، تتزامن مع أجواء بطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في خطوة تعكس سعيه المتواصل للوصول إلى جمهور أكبر خارج الوطن العربي وتعزيز حضوره على الساحة العالمية.

ومن المنتظر أن تشمل الجولة عددًا من المدن الكبرى في أمريكا الشمالية، حيث يقدم أحمد سعد حفلات ضخمة تضم باقة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا خلال السنوات الأخيرة، إلى جانب تقديم أعمال جديدة من مشروعاته الموسيقية المقبلة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير من الجاليات العربية ومحبي الأغنية المصرية والعربية.

وعبّر أحمد سعد عن حماسه للجولة المرتقبة، مؤكدًا أن العد التنازلي لانطلاق كأس العالم 2026 بدأ بالفعل، مشيرًا إلى أن تزامن حفلاته مع هذا الحدث الرياضي العالمي يمنح الجولة طابعًا استثنائيًا وفرصة للوصول إلى جمهور متنوع من مختلف الجنسيات والثقافات.





