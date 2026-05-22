كانت عايشة ومستحملة عشان ولادها .. أسرة ضحية طوخ تكشف تفاصيل مصرعها على يد الزوج

كشفت أسرة ضحية زوجها بقرية السيفا التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية، تفاصيل مؤلمة عن حياتها قبل وفاتها، مؤكدة أن المتهم كان دائم التعدي عليها بالضرب، وكانت تعود إلى منزل أسرتها غاضبة أكثر من مرة، لكنهم كانوا يعيدونها حفاظًا على استقرار طفليها، أحدهما يبلغ من العمر 3 سنوات ونصف، والأخرى رضيعة عمرها 6 أشهر.



وقالت الأسرة إن أهلية الزوج تواصلوا معهم وأبلغوهم أن ابنتهم تعرضت للإغماء، فتوجهوا سريعًا إلى منزل الزوجية، ليفاجأوا بها جثة هامدة وسط طفليها داخل غرفتها، مشيرين إلى أن الدماء كانت قد جفت، ما يرجح أن الواقعة حدثت خلال ساعات الليل المتأخرة.

وأضافت الأسرة، أن المجني عليها كانت تتحمل معاملة زوجها القاسية من أجل أطفالها، موضحين أنه قبل عام كانت هناك خلافات كبيرة أوشكت على الانتهاء بالطلاق، إلا أن محاولات الصلح أعادتها مرة أخرى إلى منزل الزوجية، لتلقى مصيرها المأساوي.



وأكد أهل الضحية أنها كانت تتمتع بحسن الخلق والجميع يشهد لها بالطيبة، مطالبين بالقصاص العادل من المتهم، ومناشدين من يرددون أنه “مريض نفسي” أن يراعوا حق الضحية وأطفالها وأسرتها الذين فقدوها في مأساة مؤلمة.



البداية كانت عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغًا يفيد بالعثور على جثة ربة منزل داخل منزلها بقرية السيفا، وانتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى مكان الواقعة، حيث كشفت المعاينة الأولية العثور على الزوجة مذبوحة داخل المنزل.

وكشفت التحريات الأولية أن المتهم هو زوج المجني عليها، وأنهما متزوجان ولديها طفلان.