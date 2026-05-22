حبس المتهم بقتل زوجته فى مشاجرة بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس المتهم بقتل زوجته فى مشاجرة بينهما بطوخ والتصريح بدفن جثة المجنى عليها بعد توقيع الكشف الطبي عليها لبيان سبب الوفاة.

تلقي مدير الإدارة العامة لمباحث القليوبية ورئيس مباحث القليوبية إخطارا من رئيس مباحث مركز شرطة طوخ بورود بلاغ بقيام شخص بالتخلص من زوجته ذبحا بدائرة المركز.



وكشفت التحريات بقيادة رئيس مباحث مركز شرطة طوخ، أن الواقعة بدأت بمشادة كلامية بين زوج وزوجته داخل مسكنهما، سرعان ما تطورت إلى مشاجرة بالأيدي، انتهت بقيام الزوج بالتعدي عليها وذبحها، على خلفية خلافات أسرية بينهما.

ضبط المتهم



وعقب تقنين الإجراءات، بقيادة معاونى رئيس مباحث مركز شرطة طوخ تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم في ارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.