محافظ القليوبية: اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتقاعسين عن سداد مستحقات الدولة

إبراهيم الهواري

أكد الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، أهمية مواصلة العمل المكثف بجميع الملفات الحيوية التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات مجلس الوزراء، وفي مقدمتها ملفات التصالح في مخالفات البناء، وتقنين أراضي أملاك الدولة، ومنظومة المتغيرات المكانية، إلى جانب دعم خطط التنمية والتطوير بالمراكز والمدن.


واستعرض المحافظ خلال الاجتماع نسب الإنجاز الخاصة بملف التصالح في مخالفات البناء بمختلف المراكز التكنولوجية، موجهًا بضرورة تسريع معدلات الأداء والبت في الطلبات المقدمة، مع تكثيف العمل وتمديد ساعات التشغيل للانتهاء من الملفات المتبقية، مؤكدًا على تقديم كافة أوجه الدعم والتيسيرات للمواطنين الجادين في إنهاء إجراءات التصالح وتحقيق الاستقرار المجتمعي.


كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي الحالي لملف تقنين أراضي أملاك الدولة، مشددًا على سرعة إنهاء إجراءات التعاقد للحالات المستوفاة للشروط، بالتنسيق الكامل مع جهات الولاية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الحالات غير الجادة والمتقاعسة عن سداد مستحقات الدولة.


وفي السياق ذاته، شدد المحافظ على أهمية إحكام السيطرة على منظومة المتغيرات المكانية، وتعزيز التنسيق بين الجهات المختصة لرصد أي مخالفات بناء أو تعديات على الأراضي الزراعية في مهدها والتعامل الفوري معها بكل حسم، حفاظًا على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.


وعلى صعيد القرارات الخدمية والتنموية، وافق المجلس التنفيذي على تخصيص قطعة أرض بمدينة قليوب لإقامة مبنى جديد لمجلس المدينة، بما يسهم في تطوير مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير إنهاء الإجراءات اليومية داخل مجمع خدمي متكامل.


كما وافق المجلس على إنشاء “معهد الصفوة العالي لتكنولوجيا الإدارة والمعلومات” بنطاق المحافظة، والذي يضم شعبتي نظم المعلومات الإدارية والمحاسبة، بما يمثل إضافة جديدة لمنظومة التعليم العالي وفرصة تعليمية متميزة لأبناء المحافظة.


وفي لفتة تقديرية لرموز المحافظة، وافق المجلس التنفيذي على إطلاق اسم المستشار عليوة فتح الباب على شارع “السلخانة القديمة” بمدينة شبين القناطر، تقديرًا لمسيرته القضائية والقانونية، كما تمت الموافقة على إطلاق اسم الشيخ عبد المحسن عبد الغني على الطريق المؤدي إلى منشأة دملو تخليدًا لذكراه وتيسيرًا للاستدلال على الطريق.


كما وافق المجلس التنفيذي على اعتماد عدد من التعديلات بالمخططات التفصيلية المعتمدة بنطاق مركز ومدينة ، بما يواكب خطط التنمية العمرانية ويسهم في تسهيل إجراءات تراخيص البناء وفق الاشتراطات المعتمدة وتحسين المظهر الحضاري.

بسمة عطا
