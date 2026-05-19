غلق 3 حمامات سباحة في القليوبية لمخالفة الاشتراطات الفنية

قام الدكتور وليد الفرماوي وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم بجولة مفاجئة على حمامات السباحة التابعة لإدارات شباب طوخ وقليوب والقناطر الخيرية، لمتابعة مدى الالتزام بالاشتراطات الفنية ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة.

شملت الجولة تفقد حمامات السباحة بمراكز شباب الدير وميت كنانة وأجهور الكبرى، وقامت اللجنة المشكلة بالمرور على حمامات سباحة قها وسنديون ومركز التنمية الشبابية بالقناطر الخيرية ونادي القناطر ومنطي.

وأسفرت الجولة عن إصدار قرار بالغلق الفوري لحمامي سباحة الدير وأجهور الكبرى وسنديون ، لعدم استيفائهما الاشتراطات ومعايير التشغيل وعوامل الأمن والسلامة، وذلك حفاظًا على أرواح وسلامة المترددين.



ووجه وكيل الوزارة بضرورة تلافي الملاحظات الموجودة بباقي الحمامات والتي لا تعيق التشغيل، مع الالتزام الكامل بتنفيذ كافة الضوابط والتعليمات المنظمة للعمل داخل حمامات السباحة.



وتم التأكيد على استمرار أعمال المتابعة والفحص الدوري لكافة حمامات السباحة على مستوى المحافظة، لضمان الالتزام الكامل بتطبيق معايير الأمن والسلامة وتوفير بيئة آمنة لجميع المترددين.