طوارئ في الجيزة لاستقبال عيد الأضحى.. فتح المجازر بالمجان ووقف إجازات البيطريين

أنهت محافظة الجيزة، استعداداتها لاستقبال عيد الأضحى المبارك، بخطة ميدانية محكمةوخاصة في الإجازة المقررة من مجلس الوزراء لمدة 6 أيام، بالتعاون مع مديرية الطب البيطري بالجيزة.

وقرر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، وقف جميع إجازات الأطباء البيطريين والعاملين بالمجازر، مع تعزيز المجازر بأطباء متخصصين للكشف على اللحوم وتزويدها بالأختام والمادة السرية وأدوات النظافة والمنظفات والمطهرات إلى جانب تنفيذ أعمال الصيانة الطارئة بالمجازر خاصة بمرافق الصرف الصحي والمياه والكهرباء، وإصدار تصاريح لنقل وتداول جلود الهدي والأضاحي.

وأوضح محافظ الجيزة أن الذبح داخل المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى المبارك سيكون مجانًا للأهالي على أن يقوم صاحب الذبيحة باصطحاب الجزار الخاص به وذلك حفاظًا على الصحة العامة والبيئة، والتأكد من سلامة اللحوم.

وأكد المحافظ أن هناك رقابة مكثفة على محلات الجزارة والأسواق الخاصة بتداول اللحوم ومنافذ البيع والشوادر للتأكد من سلامة المعروضات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بما يضمن سلامة اللحوم المعروضة بمختلف أحياء ومراكز ومدن المحافظة.

وشدد محافظ الجيزة على مدير مديرية الطب البيطري بضرورة تكثيف الحملات بالاشتراك مع الأحياء والمراكز ومباحث التموين والمرور على أماكن التخزين والعرض وثلاجات حفظ اللحوم وحفظ وتداول المنتجات الغذائية خاصة بالأماكن السياحية والعائمات بالتعاون مع شرطة المسطحات لضمان صلاحيتها للاستهلاك الآدمي حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما وجّه المحافظ بتكثيف أعمال المتابعة الميدانية لمزارع الثروة الحيوانية والداجنة لمتابعة الحالة الوبائية إلى جانب متابعة الحالة الصحية للحيوانات في أسواق الماشية الواقعة بنطاق المحافظة من خلال المتابعة الميدانية المستمرة ورصد حركة النقل بين المحافظات داخل نطاق محافظة الجيزة.

بينما قرر الدكتور أحمد الأنصاري، حظر نقل وحفظ جلود الأضاحي دون الحصول على تصريح من الجهات المختصة بالطب البيطري وذلك نظير مبلغ ألف جنيه لكل تصريح مع توقيع غرامة على المخالف بقيمة خمسة آلاف جنيه والتحفظ على وسيلة النقل بأقرب قسم شرطة لحين سداد الغرامة مع مصادرة الجلود ومخلفات الذبح بمعرفة اللجان الفرعية المختصة.

وأكد المحافظ أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال أي مخالفة في أعمال النقل دون تصريح من مديرية الطب البيطري بالمحافظة مشددًا على وجود لجان متابعة ميدانية بالأحياء والمراكز والمدن لضبط أي مخالفات على الفور.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مركزية برئاسة السكرتير العام المساعد للمحافظة وعضوية مديري مديريات الطب البيطري، والشؤون الصحية، والشؤون الاجتماعية، والشباب والرياضة، وشؤون البيئة، والاتحاد الإقليمي للجمعيات، وعضو قانوني، وذلك لوضع الضوابط اللازمة لعملية نقل وتداول جلود الأضاحي بمعرفة الجمعيات والمؤسسات الأهلية بنطاق المحافظة وتحديد الجمعيات التي تتوافر لديها الإمكانات والمقومات اللازمة للقيام بهذه الأعمال وكذلك تنظيم عملية حفظ مخلفات الذبح والجلود.

كما أكد محافظ الجيزة تشكيل لجان فرعية بالأحياء والمراكز والمدن لمتابعة قيام الجمعيات الأهلية بأعمال تجميع ونقل وتخزين مخلفات الذبح وجلود الأضاحي والتأكد من توافر الاشتراطات الصحية والبيطرية المقررة للعاملين وفي وسائل النقل الخاصة بها.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين الالتزام بالقرار دعمًا لجهود المحافظة في الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين وتجنب التعرض للمساءلة القانونية والغرامات المالية.