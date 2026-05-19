الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أخبار العالم

ترامب : إيران تتوسل لإبرام اتفاق .. وقد نضطر لمهاجمتها مرة أخرى

القسم الخارجي

صعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لهجته تجاه إيران، مؤكدًا أن طهران “تتوسل لإبرام اتفاق” مع الولايات المتحدة، ومشيرًا إلى أن بلاده قد تضطر إلى “مهاجمة إيران مرة أخرى” إذا فشلت المفاوضات الجارية بشأن الملف النووي الإيراني.

وجاءت تصريحات ترامب خلال حديثه لوسائل إعلام أمريكية وعلى هامش لقاءات سياسية وأمنية عقدها مع فريقه للأمن القومي، حيث شدد على أن الإدارة الأمريكية لن تسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي، معتبرًا أن الضغوط العسكرية والاقتصادية الحالية دفعت طهران إلى العودة لمسار التفاوض تحت وطأة “الضعف والضغط”، بحسب وصفه.

وأكد ترامب أن الولايات المتحدة أرجأت تنفيذ ضربة عسكرية كانت مطروحة ضد أهداف إيرانية، موضحًا أن قرار التأجيل جاء لإعطاء فرصة إضافية للمحادثات الدبلوماسية التي تشارك فيها أطراف إقليمية، بينها دول خليجية سعت إلى احتواء التصعيد العسكري في المنطقة.

كما أشار إلى وجود “فرصة جيدة” للتوصل إلى اتفاق يمنع إيران من تطوير قدراتها النووية العسكرية، لكنه حذر في الوقت نفسه من أن الخيار العسكري ما يزال قائمًا وبقوة إذا تعثرت المفاوضات.

وفي المقابل، تواصل إيران التمسك بموقفها الرافض للضغوط الأمريكية، بينما تسود حالة من الترقب الإقليمي والدولي بشأن مستقبل المفاوضات، خاصة في ظل المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية وتأثيرها على أمن الخليج وأسواق الطاقة العالمية، لا سيما مع استمرار التوتر حول الملاحة في مضيق هرمز.

