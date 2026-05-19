تضم 11 سرير عناية كهربائيا.. افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي في قنا

افتتح اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، والدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، والدكتور المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أسمنت، وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي، بإهداء وتجهيز كامل من شركة أسمنت.

جاء ذلك بحضور الدكتور محمد سعيد، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتور محمد وائل، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور أشرف موسى، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور علي غويل، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

وأكد اللواء دكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، بأن ما تشهده جامعة قنا والمستشفيات الجامعية من توسعات وتطوير يعكس حجم الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقطاع الصحي، مشيدا بالتعاون البناء بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الصناعي في دعم الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن المرضى ورفع كفاءة الرعاية الصحية بمحافظة قنا.

فيما أوضح الدكتور أحمد عكاوي، رئيس جامعة قنا، بأن افتتاح وحدة العناية المركزة بمستشفى المعبر الجامعي يمثل إضافة نوعية جديدة للمنظومة الصحية بالجامعة، ويعكس توجه الجامعة نحو التوسع في الخدمات العلاجية المتخصصة وتوفير بيئة طبية متكاملة وفق أحدث المعايير والتقنيات الحديثة.

وأشار عكاوي، إلى أن الجامعة تواصل جهودها لتطوير المستشفيات الجامعية باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لخدمة المجتمع وتنمية إقليم جنوب الصعيد، بما يدعم رؤية الدولة في بناء نظام صحي متطور ومستدام.



دعم المنظومة الصحية

وأضاف رئيس جامعة قنا، إلى أن افتتاح الوحدة يأتى في إطار سعي الجامعة المتواصل نحو ترسيخ دورها المحوري في دعم المنظومة الصحية بمحافظة قنا وإقليم جنوب الصعيد، وذلك اتساقا مع رؤية مصر 2030 واستراتيجية الدولة المصرية لتطوير الخدمات الصحية ورفع كفاءة المنشآت الطبية، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وبرعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وفي ظل شراكة فعالة مع مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الصناعي والمجتمعي لدعم صحة المواطن والارتقاء بجودة الخدمات العلاجية المقدمة.

فيما أعرب الدكتور المهندس مجدي توفيق، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، عن اعتزازه بالمشاركة في دعم القطاع الصحي بمحافظة قنا، مؤكدا أن إهداء وتجهيز وحدة العناية المركزة يأتي في إطار الدور المجتمعي للشركة وحرصها على المساهمة الفاعلة في المبادرات التنموية والصحية التي تخدم المواطنين، وتعزز من جودة الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المحافظة.

تضم 11 سرير عناية كهربائي

وتضم وحدة العناية المركزة، التي قامت شركة الأسمنت بإهدائها وتجهيزها بالكامل 11 سرير عناية كهربائي مجهز بأحدث الإمكانات الطبية، حيث يحتوي كل سرير على جهاز تنفس صناعي وجهاز متابعة العلامات الحيوية "مونيتور"، بالإضافة إلى السرنجات ومضخات المحاليل، كما تضم الوحدة جهاز الصدمات الكهربائية، وجهاز أشعة متنقل، بما يسهم في تقديم رعاية طبية متقدمة للحالات الحرجة وفق أعلى مستويات الجودة والكفاءة الطبية.





