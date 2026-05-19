الأوقاف تعلن حاجتها إلى ندب عدد من العاملين في 6 أقسام | شروط التقديم

وزارة الأوقاف
أعلنت الإدارة العامة للشئون الإدارية بديوان عام وزارة الأوقاف، حاجتها إلى ندب عدد من العاملين من الديوان العام، والمديريات الإقليمية، والجهات التابعة لها، للعمل بالأقسام المختلفة التابعة للإدارة.

ويأتي ذلك في إطار دعم انتظام سير العمل، وسد العجز القائم ببعض الأقسام، وفقًا للتفاصيل التالية:

أولًا: قسم المحفوظات

المطلوب: عدد (٤) موظفين، ويُشترط:

  • مؤهل متوسط أو فوق متوسط.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

ثانيًا: قسم المخازن

١- مفتشو مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

  • مؤهل فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • مهارة التعامل مع الجهات الخارجية.
  • خبرة بأحكام لائحة المخازن.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

٢- كتبة شطب مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

  • مؤهل متوسط أو فوق متوسط.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • حسن الخط.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

٣- أمناء مخازن

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

مؤهل متوسط أو فوق متوسط.

  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • القدرة على تحمل المسئولية.
  • التحلي بالأمانة والنزاهة.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

٤- السكرتارية الخاصة بالإدارة العامة

المطلوب: عدد (٢) ويُشترط:

  • مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • خبرة في أعمال السكرتارية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

ثالثًا: قسم شئون المقر

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

  • مؤهل متوسط أو فوق متوسط مناسب.
  • يُفضل تخصصات: كهرباء – تبريد وتكييف – تجارة.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

رابعًا: قسم السكرتارية العامة

المطلوب: عدد (٣) ويُشترط:

  • مؤهل فوق متوسط أو مؤهل مناسب.
  • التحلي بالأمانة وتحمل المسئولية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

خامسًا: قسم الحركة

المطلوب: عدد (٤) ويُشترط:

  • مؤهل متوسط أو فوق متوسط أو مؤهل عالٍ.
  • إجادة التعامل مع الحاسب الآلي.
  • خبرة في أعمال السكرتارية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.

سادسًا: خدمات المعاونة

المطلوب: عدد (١٥) ويُشترط:

  • التحلي بالأمانة وتحمل المسئولية.
  • اجتياز المقابلة الشخصية.
