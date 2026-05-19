بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

أكدت الفنانة بدرية طلبة أنها تحرص دائمًا على الحفاظ على علاقتها الطيبة بجميع زملائها في الوسط الفني، مشددة على أنها لا تحمل أي خلافات أو عداوات مع أحد، كما تحدثت عن حقيقة ما أثير مؤخرًا بشأن اتهامها بعمل سحر أسود للفنانة ياسمين عبد العزيز، مؤكدة أن الأمر كان محاولة لتشويه صورتها وعلاقتها بزملائها.

بدرية طلبة : كلهم أصحابي

وقالت بدرية طلبة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «تفاصيل» مع الإعلامية نهال طايل عبر قناة صدى البلد 2، إنها لا تدخل نفسها في خلافات مع أي فنانة، مضيفة: «الناس كلها حبايبي وصحابي، وأنا غلطت لما كنت بقول رأيي في زمايلي، لأن ده ممكن يسبب مشاكل أو يخسرني ناس مفيش بيني وبينهم إلا كل خير».

وعن إمكانية تعاونها مع الفنانة ريهام حجاج، أكدت بدرية أنها لا تعادي أحدًا داخل الوسط الفني، موضحة أنها تفضل الابتعاد عن الإدلاء بآراء قد تسيء لأي زميل أو زميلة.

بدرية طلبة ترد على قيامها بسحر أسود لـ ياسمين عبد العزيز

كما كشفت بدرية طلبة تفاصيل أزمة اتهامها بعمل سحر أسود لـ ياسمين عبد العزيز، موضحة أن هناك محاولات لتشويه الفنانات والإساءة لصورتهن، قائلة إن سيدة مقيمة في الكويت كانت وراء تلك الشائعات، مؤكدة أنها اتخذت الإجراءات القانونية ضدها.

وأضافت: «ياسمين عبد العزيز كانت بتضحك ومصدقتش الكلام ده، وعلاقتنا قوية جدًا»، مشيرة إلى أنها سافرت إلى الكويت ورفعت دعوى قضائية للحصول على حقها.

ونفت بدرية وجود أي خلاف بينها وبين ياسمين عبد العزيز بسبب عدم مشاركتها في مسلسل «وننسي اللي كان» الذي عرض خلال رمضان 2026، ووجهت لها رسالة قائلة: «هتفضلي أختي وصاحبتي وحبيبتي وبنتي».