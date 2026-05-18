بدرية طلبة تخضع لعملية جراحية في العين

أعلنت الفنانة بدرية طلبة خضوعها لعملية جراحية في العين، من خلال منشور شاركته على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك".

وكتبت بدرية طلبة : "الحمد لله عملت عملية في عيني النهاردة"، مكتفية بطمأنة متابعيها دون الكشف عن أي تفاصيل تتعلق بنوع العملية أو الأسباب التي استدعت إجرائها.

وتفاعل جمهور الفنانة سريعاً مع المنشور، متمنين لها الشفاء العاجل من خلال عشرات التعليقات ورسائل الدعم التي انهالت على صفحتها.



كشفت الفنانة بدرية طلبة تفاصيل جديدة حول تعاملها مع الإعلانات والريفيوهات التي تقدمها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن الهدف الأساسي بالنسبة لها كان دائمًا دعم أصحاب المشروعات الصغيرة، وليس تحقيق مكاسب مادية.

وخلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة المحور وتقدمه الإعلامية بسمة وهبة، أوضحت بدرية طلبة أن نسبة كبيرة من الريفيوهات التي تنشرها تكون بدون مقابل، رغبة منها في مساعدة الشباب والسيدات اللاتي يسعين لتطوير مشروعاتهن الخاصة والوصول إلى الجمهور.

وأكدت الفنانة المصرية أنها لا توافق على الترويج لأي منتج بشكل عشوائي، بل تحرص على معرفة تفاصيله أولًا، مشيرة إلى أن أحد المنتجات التي قامت بالترويج لها كان خاصًا بزيادة الوزن، وقد تم تقديمه لها باعتباره يعتمد على مكونات طبيعية مثل لبن الصويا والأعشاب، وهو ما شجعها على قبول الإعلان بعد مراجعة المعلومات المتاحة عنه.