بدرية طلبة توضح حقيقة إعلان التخسيس عبر قناة المحور

خلال ظهورها في برنامج «90 دقيقة» المذاع على قناة قناة المحور، تحدثت الفنانة بدرية طلبة عن الجدل الذي أثير مؤخرًا بشأن مشاركتها في الترويج لأحد منتجات التخسيس، مؤكدة أنها لم تكن تتوقع الطريقة التي تم تداول الإعلان بها بعد مرور فترة من الزمن.

وأوضحت بدرية أنها كانت حريصة دائمًا على اختيار المنتجات التي تظهر في الترويج لها، خاصة تلك المرتبطة بالمكونات الطبيعية والأعشاب، مشيرة إلى أنها لم تعتبر نفسها مسؤولة عن تجربة المنتج بشكل شخصي لتغيير وزنها قبل الإعلان عنه.

وأضافت أنها تلقت رسائل وتعليقات من بعض الفتيات تحدثن عن عدم حصولهن على النتائج المتوقعة من المنتج، إلى جانب ارتفاع سعره، وهو ما تسبب في حالة من الجدل عبر مواقع التواصل.

كما كشفت الفنانة أنها سبق وتلقت نصائح بالابتعاد عن هذه النوعية من الإعلانات، من بينها نصيحة الفنانة راندا البحيري، لكنها لم تتعامل مع الأمر بجدية وقتها.

وفي ختام مداخلتها الهاتفية مع الإعلامية بسمة وهبة، أوضحت بدرية طلبة أنها كانت متواجدة لدى طبيب الأسنان أثناء الاتصال، ما اضطرها لإنهاء المداخلة سريعًا، مقدمة اعتذارها على ذلك.