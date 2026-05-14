طارق شكري: اتحاد المطورين العقاريين خطوة ضرورية لتنظيم السوق وحماية حقوق المشترين

أكد المهندس طارق شكري، رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري، أن إنشاء اتحاد للمطورين العقاريين يمثل مطلبًا رئيسيًا للقطاع منذ سنوات، موضحًا أن الاتحاد سيقوم بتصنيف المطورين العقاريين وفقًا لقدراتهم وخبراتهم، بما يضمن وضوحًا أكبر أمام المواطنين عند شراء الوحدات العقارية.

ربط تخصيص الأراضي بتصنيف المطورين

وأوضح “شكري” خلال برنامج يحدث في مصر، أن الحكومة ستعتمد على هذا التصنيف في تخصيص الأراضي، بحيث يحصل كل مطور على مشروعات تتناسب مع إمكانياته الفعلية، ما يسهم في تقليل فرص التعثر وضمان تنفيذ المشروعات وفق الجداول الزمنية المحددة.

صلاحيات تنظيمية ورقابية لضبط السوق

وأشار إلى أن الاتحاد لن يكون مجرد كيان يمثل المطورين، بل ستكون له صلاحيات تنظيمية ورقابية تشمل توقيع عقوبات إدارية، وخفض التصنيف، ووقف أو إلغاء التراخيص للمطورين غير الملتزمين، بما يحقق الانضباط داخل السوق العقاري.

تحقيق التوازن بين الحكومة والمطور والمشتري

وشدد رئيس غرفة صناعة التطوير العقاري على أن الاتحاد سيعمل كجهة متوازنة تضم ممثلين عن القطاع والحكومة، بهدف حماية مصالح جميع الأطراف، سواء الدولة أو المطورين أو المواطنين، وتعزيز استقرار السوق العقاري المصري.