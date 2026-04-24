الدرديري عن فوز الزمالك على بيراميدز: معجزة تحدث في مصر

علق الإعلامي عمرو الدرديري علي فوز الزمالك علي نظيره بيراميدز في الدوري الممتاز بهدف نظيف.

و كتب الدرديري عبر فيسبوك:‏معجزة من نـادي الزمالك تحدث في مصر ،‏نـادي الزمالك دخـل هذا الموسم بظروف مالية كارثية أمام الأهلي وبيراميدز بفوارق مالية.

وتابع:‏الزمالك بدون قيد

‏الزمالك بدون صفقات

‏الزمالك بدون مال

‏خسارة نجم الـفريق أحمد السيد زيزو لـصالح الأهلي و‏اللاعبين والمدربين والعاملين لا يحصلون على مستحقات .

و أضاف:‏ورغم ذلك الـزمالك يتصدر الدوري المصري بفارق 5 نقاط ويتواجد في نهائي الكونفدرالية .



ويستعد الزمالك لمواجهة قوية أمام فريق إنبي، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة من المرحلة النهائية لحسم لقب الدوري المصري الممتاز.

وتحظى هذه المباراة بأهمية كبيرة، في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري، حيث يسعى الزمالك لمواصلة نتائجه الإيجابية والحفاظ على موقعه في صدارة جدول الترتيب، بينما يطمح إنبي إلى تحقيق نتيجة إيجابية تعزز من موقفه في المسابقة.