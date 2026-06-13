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نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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نسبة الزيادة كام؟ موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

أصحاب المعاشات
أصحاب المعاشات
خالد يوسف

يترقب ملايين من أصحاب المعاشات في مصر موعد صرف معاش شهر يوليو 2026، خاصة مع تطبيق الزيادة السنوية التي أقرتها الحكومة لتحسين مستوى معيشة المستفيدين ومواجهة الأعباء الاقتصادية، وفي هذا الصدد يتزايد اهتمام المواطنين بمعرفة نسبة الزيادة الجديدة وموعد بدء صرف المعاشات بالزيادة المقررة.

موعد صرف معاشات شهر يوليو 2026

أوضحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أن صرف معاشات شهر يوليو 2026 سيبدأ اعتبارًا من يوم 1 من ذات الشهر ويستمر حتى نهاية الشهر، وذلك لأصحاب المعاشات والمستحقين البالغ عددهم قرابة 11.5 مليون مواطن.

رابط الاستعلام عن المعاشات

ويمكن للمستفيد من المعاشات الاستعلام عن صرف المعاشات والرقم التأمينى الخاص بالتواصل من خلال الموقع الرسمى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى من هنـــــــا.

خطوات الاستعلام عن معاشات شهر يوليو 2026

- زيارة موقع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بالضغط هـنـــــــا.

- اضغط على أيقونة صاحب معاش.

- اختيار أيقونة الخدمات التأمينية للاستعلام عن المعاشات.

- اضغط على أيقونة الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش.

- إدخال الرقم القومي في الخانة المخصصة لذلك.

- اضغط على أيقونة استعلام، تظهر لك البيانات الأساسية لملف المعاش الخاص بك.

زيادة المعاشات 2026

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، وذلك عقب موافقة مجلس النواب عليه خلال شهر مايو الماضي. 

ونشرت الجريدة الرسمية صباح اليوم الأحد نص التعديل الجديد للمادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، والذي ينظم آلية سداد الخزانة العامة للدولة للالتزامات المالية المستحقة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.

اعتبارا من يوليو المقبل، يتم زيادة المعاشات، على أن تكون نسبة الزيادة المرتقبة في معاشات شهر يوليو المقبل سوف تكون 15%، وفقا لأحكام القانون الحالي، الذى ينص على ألا تزيد الزيادة السنوية للمعاشات على 15%.

أماكن صرف معاشات شهر يوليو 2026

وفرت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة وسائل لصرف معاشات يوليو 2026، لتسهيل الخدمة على المواطنين وتقليل الزحام، وتشمل:

-ماكينات الصراف الآلي ATM التابعة للبنوك.

-فروع البنوك الحكومية والخاصة.

-مكاتب البريد المصري بجميع المحافظات.

-المحافظ الإلكترونية عبر الهواتف المحمولة.

-منافذ الدفع الإلكتروني المعتمدة.

وأكدت استمرار التنسيق مع جميع الجهات المعنية لضمان انسيابية عمليات الصرف وتوفير السيولة النقدية الكافية بجميع منافذ الخدمة على مستوى الجمهورية، لتجنب أي زحام أو تأخير في استلام المستحقات.

نسبة الزيادة كام صرف معاشات شهر يوليو 2026 مواجهة الأعباء الاقتصادية تطبيق الزيادة السنوية الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي

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