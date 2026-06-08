أعتذار وبشرى| التأمينات الاجتماعية تضع نهاية لأزمة المعاشات

أزمة مفاجيء ضربت أصحاب المعاشات تتطلب أعتذارا رسيما من اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، بعد تأخر صرف المعاش للبعض بسبب ما يعرف بأزمة السيستم.



أعتذر عن تأخر صرف المعاشات ولن يتكرر

قال اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إنه يعتذر لكل من تأخر صرف معاشه، مؤكدًا أن هذه الأزمة لن تتكرر مرة أخرى، مشيرًا إلى أن الهيئة صرفت نحو 85 مليار جنيه قيمة معاشات شهري مايو ويونيو بعد تبكير موعد الصرف.

وأضاف رئيس الهيئة خلال تصريحات مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "من ماسبيرو"، عبر القناة الأولى، أن الهيئة تقدر دور مجلس النواب ولا توجد أي خلافات معه، موضحًا أنه لا يملك أن يرفض المثول أمام البرلمان، بل على العكس مستعد للذهاب والتحدث مع النواب بكل شفافية.

أموال

وأوضح اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أنه أرسل خطابًا رسميًا لمجلس النواب لنفي ما تردد بشأن تعطل صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، مؤكدًا أن النظام الحالي للتأمينات الاجتماعية مر عليه أكثر من 45 عامًا وكان لا بد من تحديثه لمواكبة التطورات.

وأشار اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أن الهيئة تعاقدت مع شركتين عالميتين لإنشاء نظام تأمينات جديد أكثر كفاءة، لافتًا إلى أن زيادة المعاشات ستبدأ اعتبارًا من أول يوليو بعد إقرار النسبة رسميًا، وأن الهيئة تعمل على حل الملفات المتأخرة الخاصة بالمعاشات خلال أسبوعين.

الأجهزة التنفيذية تعمل على ضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات

وأكد اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، أن الأجهزة التنفيذية تعمل على ضمان انتظام الصرف وتحسين الخدمات المقدمة لأصحاب المعاشات، مشددًا على أن التحديثات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة النظام وضمان وصول المستحقات في مواعيدها دون تأخير.

الهيئة صرفت بالفعل معاشات شهري مايو ويونيو لـ 12 مليون مستفيد بإجمالي 85 جنيه في مواعيدها المقررة

نفى اللواء جمال عوض بشكل قاطع ما تردد حول توقف صرف المعاشات على مستوى الجمهورية، واصفاً تلك العناوين بـ "الصادمة والمضللة"، وأكد أن الهيئة صرفت بالفعل معاشات شهري مايو ويونيو لـ 12 مليون مستفيد بإجمالي 85 جنيه في مواعيدها المقررة، بل وتم تبكير صرف معاش شهر يونيو قبل عيد الأضحى بنجاح تام.

واختتم اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، حديثه بتوضيح المزايا المباشرة التي سيشعر بها المواطن، ومن أبرزها: سرعة الإنجاز وتقليص زمن ربط المعاش من شهور إلى فترة تتراوح بين 24 و48 ساعة فقط في الحالات المكتملة، وإمكانية تقديم المستندات عبر البوابة الإلكترونية للهيئة من المنزل دون الحاجة للتوجه لمكاتب التأمينات.