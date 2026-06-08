فرنسا تتصدر قائمة أغلى منتخبات كأس العالم 2026.. تليها إنجلترا وإسبانيا

تستعد جماهير كرة القدم حول العالم لانطلاق منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، في نسخة تاريخية تشهد مشاركة 48 منتخبًا للمرة الأولى في تاريخ البطولة.

ومع اقتراب ضربة البداية، تبرز القيمة التسويقية للمنتخبات المشاركة كأحد المؤشرات المهمة التي تعكس حجم النجوم والإمكانات الفنية داخل كل منتخب، خاصة في ظل وجود عدد كبير من اللاعبين أصحاب القيم السوقية المرتفعة في أوروبا.

ووفقًا لبيانات موقع "ترانسفير ماركت" المتخصص في إحصائيات اللاعبين والقيم التسويقية، يتصدر المنتخب الفرنسي قائمة أغلى المنتخبات المشاركة في مونديال 2026 بقيمة تصل إلى 1.52 مليار يورو، مستفيدًا من امتلاكه مجموعة من أبرز نجوم العالم.

يأتي المنتخب الإنجليزي في المركز الثاني بقيمة تبلغ 1.36 مليار يورو، بينما يحتل المنتخب الإسباني المركز الثالث بقيمة 1.22 مليار يورو، ليؤكد استمرار هيمنة المنتخبات الأوروبية على قائمة الأعلى قيمة في البطولة.

ترتيب أغلى 10 منتخبات في كأس العالم 2026

فرنسا – 1.52 مليار يورو

إنجلترا – 1.36 مليار يورو

إسبانيا – 1.22 مليار يورو

البرتغال – 1.01 مليار يورو

ألمانيا – 947 مليون يورو

البرازيل – 928.2 مليون يورو

هولندا – 804.2 مليون يورو

الأرجنتين – 782.5 مليون يورو

النرويج – 589.9 مليون يورو

بلجيكا – 547.5 مليون يورو

وتكشف القائمة عن تفوق واضح للمنتخبات الأوروبية التي استحوذت على ثمانية مراكز من أصل عشرة، بينما سجلت البرازيل والأرجنتين الحضور الوحيد لقارة أمريكا الجنوبية ضمن قائمة الكبار.

ورغم أهمية الأرقام والقيم السوقية، تبقى بطولة كأس العالم دائمًا ساحة للمفاجآت، حيث لا تضمن القيمة المالية المرتفعة التتويج باللقب، وهو ما أثبتته نسخ عديدة شهدت تألق منتخبات أقل قيمة أمام عمالقة اللعبة.