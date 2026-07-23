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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أحمد السقا لـ صدى البلد : سعيد بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز في "خلي بالك من نفسك".. ومافيا قيد التحضير | حوار

النجم أحمد السقا
النجم أحمد السقا
تصوير: عمر خالد   -  
أوركيد سامي

تألق النجم أحمد السقا في فيلم "خلي بالك من نفسك" الذي يمثل عودته إلى شاشة السينما بعد فترة غياب، حيث يقدم من خلاله تجربة مختلفة تمزج بين الكوميديا والأكشن، وسط تفاعل كبير من الجمهور مع العمل.

وفي حوار خاص لموقع صدى البلد الإخباري، تحدث أحمد السقا عن كواليس الفيلم، وتعاونه مع  ياسمين عبد العزيز، إلى جانب عدد من مشاريعه الفنية المقبلة.

س- ما الذي جذبك للمشاركة في فيلم "خلي بالك من نفسك"؟


ج: أنا سعيد جدًا بهذه التجربة، وفيلم "خلي بالك من نفسك" بالنسبة لي مختلف، وسعيد بعودتي إلى السينما من خلاله، وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور.

س- حدثنا عن التعاون مع ياسمين عبد العزيز؟


ج: سعيد جدًا بالتعاون مع ياسمين عبد العزيز، والعمل معها ممتع، والتجربة مختلفة تمامًا، والأجمل أنني أقدم شخصية كوميدية، بينما ياسمين تقدم جانب الأكشن، وهو أمر جديد ومختلف داخل الفيلم.

س- كيف كانت كواليس التصوير؟


ج: الكواليس كانت جميلة جدًا، وكل فريق العمل كان بينه حالة من التفاهم والحماس، وده انعكس على الفيلم.

س- هل هناك إمكانية لتقديم جزء ثانٍ من مسرحية "كده أوكي"؟


ج: بصراحة لا أعرف إذا كان سيكون هناك جزء ثانٍ أم لا، والأمر ليس محسومًا حتى الآن.

س- ماذا عن فيلم "مافيا"؟


ج: فيلم "مافيا" حاليًا في مرحلة التحضير، وإن شاء الله يكون عملًا يليق بالجمهور.

ويُعد فيلم "خلي بالك من نفسك" من أبرز الأعمال السينمائية ، ويجمع نخبة من النجوم،  أحمد السقا، وياسمين عبد العزيز، وكريم فهمي، وبيومي فؤاد، ولبلبة، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم هدى الإتربي نوران  ماجد،  تأليف شريف الليثي،  ، اخراج معتز التوني ، انتاج شركة سنرجي.


https://youtube.com/shorts/RTheez_rudo?si=wV31v-qD0PGypwSC

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